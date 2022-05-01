На Сході ЗСУ відбили 5 ворожих атак: знищили склад боєкомплекту та понад 50 окупантів

Російські вбивці 5 разів атакували позиції, за які відповідальне оперативно-тактичне угруповання "Схід". Українські захисники успішно відбили всі наступи.

Про це 1 квітня розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Військові зазначили, що також знайшли місце, де росіяни зберігають боєкомплект.

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Українські артилеристи атакували окупантів. Зазначили, що рашисти зазнали таких втрат:

57 членів особового складу;

1 танк;

5 бойових машин піхоти;

2 бойових транспортних машин;

2 бронетранспортери;

6 артилерійських систем;

3 одиниці автомобільного транспорту;

3 артилерійські тягачі;

4 безпілотники.

ЗСУ ліквідували склад окупантів на Херсонщині

Українські військові атакували рашистів поблизу Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Захисники вбили понад 70 росіян та склад боєприпасів. Про це розповів Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, дуже важливо було знищити склад з озброєнням. Це превентивний удар, щоб завадити накопичувати сили.

Які справи в окупантів на Харківщині

Найгарячішою та найнебезпечнішою точкою на Харківщині є Ізюмський напрямок. Окупанти 1 травня хотіли здійснити атаку, але зазнали втрат.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що найбільше рашистам дісталося поблизу селища Старий Салтів.

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Втрати російських загарбників: останні новини

Міністерство внутрішніх справ України показало відео, де видно, як нацгвардійці влучно знищують танковий екіпаж росіян. Зазначили, що сам так залишився цілим й тепер слугуватиме для Збройних Сил України.

Також нацгвардійці поблизу Ізюма на Харківщині ліквідували бойову машину піхоти росіян та пошкодили танк. Українці використали протитанковий ракетний комплекс "Корсар".

Міноборони показало видовищні фото, як "Гради" знищують окупантів.

Російський безпілотник намагався у Дніпропетровській області провести розвідку. Проте його збили українські військові.

Сили протиповітряної оборони впродовж 30 квітня знищили 9 ворожих цілей.

ЗСУ вкотре атакували острів Зміїний, де наразі перебувають російські загарбники. Захисники розбили 3 зенітні установки й зенітний ракетний комплекс "Стріла-10". Крім цього, вони ліквідували 42 члени особового складу війська та машину зв'язку.

Які атаки відбили українські захисники: останні новини