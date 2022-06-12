Шольц разом із Макроном планують у червні відвідати Київ, – ЗМІ

Від початку повномасштабної війни багато світових лідерів відвідали Київ. Приєднатися до цього списку планують канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

Поїздку запланували на кінець червня. Вона відбудеться перед самітом G7.

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Макрон та Шольц планують приїхати у Київ

Війна на Сході України загострюється, адже в столиці тривають переговори щодо європейського майбутнього країни. 11 червня до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона розмовляла з президентом Володимиром Зеленським про заявку України на членство в ЄС.

Найближчими днями Комісія опублікує рекомендацію щодо надання нашій державі статусу країни-кандидата. Це був другий візит фон дер Ляєн до Києва після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поки не відвідував Україну. 10 та 11 червня він був у Західних Балканах. Канцлер вважає, що Косово, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Боснія-Герцеговина є частиною ЄС, тож не хоче дозволяти президенту Росії Володимиру Путіну спровокувати загострення в регіоні, щоб отримати там вплив.

Шольца тривалий час критикували за те, що він не відвідує Київ, аби виразити свою підтримку. Однак журналісти довідалися, що канцлер таки планує приїхати у столицю України разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поїздка повинна відбутися наприкінці червня перед самітом "Великої сімки".

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Німеччина та Франція тривалий час ведуть переговори щодо візиту до Києва

Париж і Берлін ведуть переговори про спільний візит до Києва вже тривалий час. Макрон планував відвідати українську столицю лише після парламентських виборів у Франції. Вони вирішили взяти із собою главу уряду Італії як третю сторону. Це була ідея Франції.

Раніше Шольц заявляв, що хоче відвідати Україну лише, якщо матиме на це вагому причину.

Я не буду приєднуватися до групи людей, які роблять щось короткотривале для фотосесії. Але якщо це трапиться, то це буде про дуже конкретні речі,

– зауважив канцлер.

Цією поїздкою лідери хочуть виразити європейську єдність. Голова Єврокомісії агітує за вступ України до ЄС. Однак наразі невідомо, чи підтримують це Шольц, Макрон і Драгі.

Раніше президент Франції заявляв про співпрацю з Україною без членства. Водночас канцлер Німеччини не коментує рекомендацію Єврокомісії. Також незрозуміло, чи відбудеться анонс нового постачання зброї від Німеччини, Франції та Італії.

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