Можна чекати Taurus: політолог припустив теми розмови Байдена та Шольца
Олаф Шольц відвідав США та зустрівся там із Джо Байденом. Канцлер Німеччини та президент Сполучених Штатів могли говорити про німецькі далекобійні ракети Taurus.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Шольц поїхав до Байдена також говорити про гроші. А ще, аби трохи вмотивувати сенаторів США проголосувати за допомогу для України.
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"Шольц поїхав говорити, що "дайте нам більше бюджети, дайте змогу створювати зброю, дайте можливість відбивати Росію, бо Росія може бути уже на кордоні з Німеччиною", – сказав політолог.
На думку Миколи Давидюка, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина може оголосити про військову допомогу для України. Також може йтися про гарантії безпеки для української держави.
Є підозра, що на день вторгнення Росії в Україну Німеччина може оголосити про надання Україні Taurus – раз. Друге – вони підпишуть з нами безпековий договір по прикладу того, який підписала Британія. Який свого часу Америка підписала з Ізраїлем та Фінляндією,
– припустив політолог.
Візит Шольца до США
- Канцлер Німеччини відвідав Сполучені Штати Америки. Олаф Шольц зустрівся із президентом країни Джо Байденом.
- Також у канцлера була зустріч із сенаторами республіканської та демократичної партії. Мета поїздки Шольца – обговорення ситуації щодо України.
- У США німецький канцлер зустрів дуже схожого на себе чоловіка. Це був сенатор Кріс Кунс.
- Перед візитом до США колонку канцлера Німеччини опублікували у The Wall Street Journal. У матеріалі мовиться про те, що важливо продовжити підтримувати Україну. Олаф Шольц зазначив, що перемога Росії у війні матиме небезпеку для світу.