Не такий веселий, як був у КНДР: Шойгу нібито з'їздив на фронт

Російська пропаганда повідомила, що міністр оборони Сєргєй Шойгу побував на фронті. Але на кадрах офіційного відео він дуже сумний.

На кадрах, показаних пропагандистами, Шойгу має значно сумніший вигляд, аніж у Північній Кореї наприкінці липня. Воно й не дивно: вдавати радість від зустрічі в обмін на ракети вже не потрібно, а справи на фронті не дуже.

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Куди поїхав і що говорив Шойгу

Згідно з повідомленням російської пропаганди, міністр оборони "проінспектував передовий пункт управління угрупування "Центр", де "зацінив" трофейну техніку західного виробництва – її нібито захопили в бою росіяни.

На відео, оприлюдненому пропагандистами, Шойгу та військові справді ходять довкола машини, видираються на неї і тицяють указкою. Це нібито шведська БМП CV-90, яку "кинули" наші військові. Командувач угрупуванням Мордвічов похвалився, нібито західну бронетехніку складно ремонтувати: там нема комплектів запчастин.

У відео пропагандистів майже всюди вимкнено звук, що створює сюрреалістичний ефект. Російські військові вдивляються у заблюрені карти та беззвучно ворушать губами. Коли ж підлеглий бреше, що тришарову броню БМП пробили "зі звичайного РПГ", міністр губиться і відводить погляд.

Шойгу ж дякував за "успішний наступ на Краснолиманському напрямку" та "звернув увагу на необхідність попереджувальної поразки противника". Насправді ж резерви, призначені для наступу на Лиман, перекинуто під Бахмут. Це означає, що росіяни програють і прагнуть втримати Бахмут за будь-яку ціну.

Сєргєй Шойгу часто поправляє окуляри та сумно дивиться на співрозмовників під час "поїздки на фронт" / Скриншот 24 Каналу

Навіщо ця "поїздка на фронт"

Після спроби військового перевороту Євгена Пригожина в Росії ширяться небезпечні для верхівки настрої. Так, чиновників із міноборони звинувачують у тому, що вони закрилися в своїх кабінетах і не знають справжнього стану справ на фронті. А якщо знають – то приховують це від Путіна, розповідаючи казочки що "все добре, прекрасна маркізо". Шойгу завжди в центрі цих звинувачень, тому він і вирішив показати себе народу.

Також можлива і пропагандистська складова цієї поїздки: українці звертають увагу на те, що президент Зеленський постійно їздить Україною, не боячись ні обстрілів, ні можливого замаху, а от "бункерний дід" не потикає носа. Цілком імовірно, що Шойгу хотів справити враження на солдатів, мовляв, командування в курсі наших проблем.

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Що Шойгу робив у КНДР

Після пригожинського бунту міністр оборони Росії особливо не виходив на публіку, аж раптом полетів до Північної Кореї.