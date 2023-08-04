Не такий веселий, як був у КНДР: Шойгу нібито з'їздив на фронт
Російська пропаганда повідомила, що міністр оборони Сєргєй Шойгу побував на фронті. Але на кадрах офіційного відео він дуже сумний.
На кадрах, показаних пропагандистами, Шойгу має значно сумніший вигляд, аніж у Північній Кореї наприкінці липня. Воно й не дивно: вдавати радість від зустрічі в обмін на ракети вже не потрібно, а справи на фронті не дуже.
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Куди поїхав і що говорив Шойгу
Згідно з повідомленням російської пропаганди, міністр оборони "проінспектував передовий пункт управління угрупування "Центр", де "зацінив" трофейну техніку західного виробництва – її нібито захопили в бою росіяни.
На відео, оприлюдненому пропагандистами, Шойгу та військові справді ходять довкола машини, видираються на неї і тицяють указкою. Це нібито шведська БМП CV-90, яку "кинули" наші військові. Командувач угрупуванням Мордвічов похвалився, нібито західну бронетехніку складно ремонтувати: там нема комплектів запчастин.Цікаво!
Шойгу ж дякував за "успішний наступ на Краснолиманському напрямку" та "звернув увагу на необхідність попереджувальної поразки противника". Насправді ж резерви, призначені для наступу на Лиман, перекинуто під Бахмут. Це означає, що росіяни програють і прагнуть втримати Бахмут за будь-яку ціну.
Сєргєй Шойгу часто поправляє окуляри та сумно дивиться на співрозмовників під час "поїздки на фронт" / Скриншот 24 Каналу
Навіщо ця "поїздка на фронт"
Після спроби військового перевороту Євгена Пригожина в Росії ширяться небезпечні для верхівки настрої. Так, чиновників із міноборони звинувачують у тому, що вони закрилися в своїх кабінетах і не знають справжнього стану справ на фронті. А якщо знають – то приховують це від Путіна, розповідаючи казочки що "все добре, прекрасна маркізо". Шойгу завжди в центрі цих звинувачень, тому він і вирішив показати себе народу.
Також можлива і пропагандистська складова цієї поїздки: українці звертають увагу на те, що президент Зеленський постійно їздить Україною, не боячись ні обстрілів, ні можливого замаху, а от "бункерний дід" не потикає носа. Цілком імовірно, що Шойгу хотів справити враження на солдатів, мовляв, командування в курсі наших проблем.
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Що Шойгу робив у КНДР
Після пригожинського бунту міністр оборони Росії особливо не виходив на публіку, аж раптом полетів до Північної Кореї.
- Очевидно, що святкування річниці перемоги в громадянській війні, заявлене як мета візиту, – лише привід. Справжня причина поїздки Шойгу – зброя, яку може надати КНДР, зокрема ракети та БпЛА. Втім, є сумніви, що Корея поділиться ракетами.
- Експерти припускають, що у візиті Шойгу може бути і китайський слід. До Кореї одразу прибула китайська делегація – імовірно, щоб контролювати перебіг перемовин.