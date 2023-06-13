Пригожин може "зжерти" Шойгу: у Росії намічається черговий конфлікт

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу спробував натиснути на очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Невдала ініціатива міністра лише загострила боротьбу за владу всередині російської армії.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, цим наказом Шойгу проявив слабкість і в перспективі може втратити свою посаду.

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Дурний крок Шойгу

Боротьба за вплив на російську армію між ПВК "Вагнер" та російським міністерством оборони триває вже не перший місяць. Зараз ми спостерігаємо новий виток цього протистояння.

11 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ про підпорядкування усіх добровольчих загонів своєму відомству. В той же день цей наказ прокоментував очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин, назвавши цей наказ нелегітимним.

Шейтельман наголосив, що з точки зору права підписаний Шойгу наказ поширюється виключно на підрозділи, підпорядковані Міноборони. Натомість ПВК "Вагнер" підпорядковується безпосередньо Путіну, тож у Пригожина є всі підстави проігнорувати вимогу міністра.

Для того, щоб цей наказ розповсюджувався на всі підрозділи та всіх громадян Росії, його мав би підписати президент. Імовірно, саме такого наказу і хотів добитися Шойгу. А коли йому це не вдалося, міністр оборони вирішив діяти самочинно.

Насправді підписання цього наказу – дурний крок з боку Шойгу. Цим він лише продемонстрував свою слабкість, і його суперник це розуміє,

– переконаний політтехнолог.

Михайло Шейтельман про конфлікт між Пригожиним та Шойгу: дивіться відео

Навіщо Пригожин пішов проти Шойгу

Бойовики ПВК "Вагнер" брали участь у повномасштабному вторгненні з перших днів війни. Влітку 2022 року вони були основною силою, яка штурмувала Попасну. А вже незабаром ПВК почала приймати до себе ув'язнених і взяла на себе зобов'язання захопити Бахмут.

Саме тоді Пригожин почав діяти публічно, ставши повноцінною політичною фігурою, впевнений Шейтельман.

Як і Путін, очільник "Вагнера" одержимий боротьбою за владу. Він не зупиниться ні перед чим на шляху до неї. Інакше б Пригожин продовжував спокійно жити на ті мільярди, які йому приносила його військова компанія, надаючи послуги в Африці.

Нещодавно в районі Бахмута відбулися сутички між вагнерівцями та регулярними військами. Внаслідок цього вагнерівці взяли в полон підполковника , який командував бригадою.

"Боротьба за владу в російській армії буде лише загострюватися. На мою думку, Пригожин, найімовірніше, зможе "зжерти" Шойгу. Але чи зможе він здолати він інших посадовців – питання відкрите", – оцінив ситуацію Шейтельман.