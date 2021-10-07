Схоже на публічне шоу подружжя, яке розлучається, – "слуга" про відкликання Разумкова

Верховна Рада на засіданні 7 жовтня проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. "Слузі народу" Ользі Василевській-Смаглюк відкликання спікера нагадало публічне шоу подружжя, яке розлучається.

Народна депутатка зазначила, що люди люблять читати такі історії в інтернеті – "брудні, з порпанням в білизні".

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"Слуга" про відкликання Разумкова

Дуже схоже на публічне шоу подружжя, яке розлучається... На фоні енергетичної кризи, пандемії – не найактуальніше питання порядку денного,

– написала Василевська.

Вона вважає, що обидві сторони "могли б перенести свої чвари з публіки на закриті кабінети й уникнути небезпечних наслідків, які можуть бути в результаті політичної кризи".

Нардепка також подякувала Разумкову за його роботу. "Він чудовий спікер. Якби була можливість проголосувати за спікера з фракції "Слуги народу", я б знову проголосувала за Разумкова", – наголосила вона.

Однак додала, що ексглава Ради давно вирішив почати власний політичний шлях, який мало збігається з курсом "Слуги народу". Він має на це право, вважає Василевська, однак від цього "втратять всі".

Відставка Разумкова: коротко

Текст допису Ольги Василевської-Смаглюк:

Розглядаємо відставку Разумкова.

Дуже схоже на публічне шоу подружжя, яке розлучається. Люди люблять читати такі історії в Інтернеті. Брудні з порпанням в білизні. На фоні енергетичної кризи, пандемії - не найактуальніше питання порядку денного. Як на мене, обидві сторони могли б перенести свої чвари з публіки на закриті кабінети й уникнути небезпечних наслідків, які можуть бути в результаті політичної кризи.

Я особисто дякую Разумкову за його роботу. Він чудовий спікер. Якби була можливість проголосувати за спікера з фракції СН, я б знову проголосувала за Разумкова.

Але Дмитро Олександрович вже давно вирішив почати власний політичний шлях, який мало збігається з курсом Слуги народу. Він має на це право.

Я впевнена, що втратять від цього всі. На жаль.

