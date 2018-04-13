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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Штаб АТО повідомив про страшну для України втрату

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На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 12 квітня, російсько-окупаційні війська неодноразово порушували режим повного припинення вогню на сході України. Ворог здійснив 66 обстрілів обстріли позицій ЗСУ, внаслідок чого один український військовий загинув, та ще один – отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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Як йдеться у ранковому зведенні, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по українських позиціях в Пісках та Водяному. Міномети калібру 82 мм застосували поблизу Шахти "Бутівка", Талаківки та Водяного, озброєння БМП – неподалік Талаківки та Водяного, а зенітні установки – в районі Опитного та Шахти "Бутівка".

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції поблизу Авдіївки, Шахти "Бутівка", Мар’їнки, Опитного, Водяного, Пісків, Павлополя, Кам’янки, Лебединського, Красногорівки, Широкиного та Гнутового. Крім цього, в районі Пісків, Павлополя та Авдіївки – вівся снайперський вогонь,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, проросійські війська обстріляли українських захисників на Луганському напрямку, використовуючи заборонені 120 та 82 мм міномети, озброєння БМП та зенітну установку поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, в районі Луганського – стріляв з БМП та зенітної установки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – обстріляні захисники Залізного та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки та Світлодарська.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Жертви Втрати Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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