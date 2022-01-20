Штати дозволили трьом країнам постачати зброю Україні, – ЗМІ

Держдеп США дав дозвіл трьом країнам постачати озброєння в Україну. Мовиться про країни Балтії.

Дозвіл потрібен тому, що мовиться про зброю американського виробництва. Відповідну заяву оприлюднило видання з посиланням на джерела у адміністрації.

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Штати дозволили країнам Балтії надати зброю Україні

Балтійські союзники по НАТО Естонія, Литва та Латвія тепер можуть передати Україні зброю американського виробництва,

– мовиться у повідомленні.

Там також запевнили, що відповідний дозвіл трьом державам надав Держдепартамент США. Зазначають, що це є ознакою "поновлення термінової потреби" через загрозу вторгнення російських військ.

Джерело повідомило, що Штати отримали запити від трьох країн. Останній схалили у середу, ймовірно 19 січня. Проте джерело видання відмовилось називати деталі щодо зброї, яку дозволили надати Україні.

До речі, дозвіл потрібен тому, що за умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, країни мають погоджувати її передачу третім сторонам з Держдепом США.

Коротко про можливу загрозу нападу на Україну зі сторони Кремля

Ще у жовтні 2021 року американська преса повідомила, що Росія стягує війська до кордонів України. Це викликало занепокоєння у Штатів та ЄС.

Згодом українська розвідка цю інформацію підтвердила та повідомила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов наприкінці 2021 року повідомив, що біля кордонів з Україною перебувають 122 тисячі російських військових.

19 січня російську військову техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України Києва. Проте відомо, що раніше озброєння та військових спрямували на навчання в Білорусі.

На тлі загрози зі сторони Кремля Україну відвідали: Держсекретар США Ентоні Блінкен, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка пообіцяла надати Україні озброєння, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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