Намагаються все повернути, – Братчук сказав, як росіяни відновлюють оборону в Криму після шторму

Шторм змив у тимчасово окупованому Криму оборону загарбників. Нині окупанти намагаються її відновлювати. На півострові з'являються так звані "зуби дракона".

Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що вони з'являються на певних локаціях узбережжя. Зокрема, негода змила укріплення ворога в Євпаторії.

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"Вони цим займаються. Намагаються заново будувати окопи. Їхню ефективність та якість ми побачили. Але нехтувати цим, звичайно, теж не треба", – сказав Братчук.

Вигода для "чиновників"

Тим часом, найголовніше для кримських "чиновників" – це можливість знову щось вкрасти із федерального або місцевого бюджету. Так само окупанти проводять роботи щодо морських загороджень.

Але там не настільки активно. Тому що і море штормить дуже часто, що важко це зробити. Але намагаються все це повернути так, як воно було,

– наголосив речник української добровольчої армії Південь.

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