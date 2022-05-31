Шторм виніс на узбережжя Одещини морську якірну міну: відео знешкодження

На узбережжя Чорного моря шторм виніс морську якірну міну. Фахівці підривної команди ВМС Збройних Сил України її ліквідували.

Ворожу міну викинуло на берег Чорного моря 30 травня. У це же день її знищили.

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На берег Чорного моря на Одещині викинуло міну ворога

О півдні (мовиться про 30 травня – 24 канал) на узбережжя Одещини винесло морську якірну міну. Внаслідок шторму, що панував вчора в Чорному морі одну з ворожих мін зірвало з кріплення і відправило за хвилями просто до берега,

– повідомили в ОК "Південь".

Там пояснили, що ворожу міну помітили військовослужбовці Збройних Сил України. Попередньо повідомили, що її викинуло на доволі популярний піщаний пляж.

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"На щастя пляж системно патрулюється і відпочивальників не було. Небезпечну знахідку знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських сил Збройних Сил України. Після вивезення в безпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни", – мовиться у повідомленні.

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Людей попередили, що міни в морі можуть вибухати

Оперативне командування ще раз пригадало, що купатись у морі небезпечно, як і використовувати берег чи море у інших цілях.

Звертаємо увагу всіх бажаючих відпочивати, що небезпека таких "сюрпризів" у пляжній зоні надто висока. І не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив,

– пояснило командування.

Всіх мирних жителів закликали дотримуватись норм та обмежень воєнного стану, пильнувати та не нехтувати небезпекою себе і оточуючих.

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Коротко про міни у Чорному морі

В оперативному командуванні "Південь" неодноразово закликали людей бути обережними та уникати узбережжя та вод Чорного моря.

Буквально 27 травня речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що Росія "начудила" в Чорному морі, замінувавши його. Тепер окупант вимагає від України розблоковувати та знищувати російські міни.

Через мінування країни-агресора Росія зробила заручниками цивільні судна, які пришвартовані в порті міста Одеси.

За даними Одеської ОВА, у морі може бути орієнтовно 400 – 600 мін окупантів. Натомість українська сторона мусила захиститись від ризику висадження російського десанту. Саме тому наша замінувала деякі частини узбережжя моря.

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