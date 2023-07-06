Підлеглий намагається підставити хазяїна: чи застерігав Сі Цзіньпін Путіна від ядерних погроз
Видання Financial Times опублікувало матеріал, що під час свого візиту до Москви Сі Цзіньпін особисто обговорив з Путіним питання застосування ядерної зброї в Україні. А китайські посадовці у приватному порядку взяли на себе відповідальність за те, що відмовили російського диктатора від погроз.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, чи може Росія реально вдатися до теракту на ЗАЕС.
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"Фактично, провівши роботу з Путіним, Китай взяв на себе деякі зобов'язання, що ядерна зброя у нашій війні не буде застосована. Це підтверджує слова Сі Цзіньпіна про те, що застосування ядерної зброї у цій війні недопустимо", – підкреслив Жданов.
Чи подіяли домовленості
Утім, домовленості з китайським лідером не подіяли. Путін та його посіпаки продовжують свої ядерні погрози і ситуація із ЗАЕС яскравий тому приклад, вважає військовий експерт. Він переконаний, що Сі Цзіньпін вимагав від Путіна чіткої відповіді: застосовуватиме він ядерну зброю чи ні. І той міг відповісти, що ні.
"Що підлеглий міг сказати перед своїм хазяїном. Видно підлеглий виявився гнилуватим всередині і намагається підставити свого господаря. Подивимося, як будуть розгортатися події далі. Поки Росія зацікавлена в її утримані, то вірогідність її підриву мінімальна, я так думаю. Але готовим треба бути до всього. Ми знаємо, що Росія – країна-терорист", – підкреслив він.
Олег Жданов про домовленості Путіна та Сі Цзіньпіна: дивитись відео
Ситуація на ЗАЕС: основні новини
- Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Окупанти все для цього підготували. Український очільник наголошував, що росіяни можуть підірвати ЗАЕС дистанційно.
- 30 червня стало відомо, що росіяни поступово залишають територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями загарбників. Окупанти наказали у разі чого звинувачувати Україну.
- Видання Sky News 5 липня повідомило, що протягом останніх днів Росія вивела частину військ із ЗАЕС. Там наголосили: люди почали тікати з регіону навколо станції. Росія вже створила прецедент, підірвавши Каховську ГЕС.
- Вже 6 липня очільник української розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю міжнародним ЗМІ зазначив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС "тихенько спадає".