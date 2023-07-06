Підлеглий намагається підставити хазяїна: чи застерігав Сі Цзіньпін Путіна від ядерних погроз

Видання Financial Times опублікувало матеріал, що під час свого візиту до Москви Сі Цзіньпін особисто обговорив з Путіним питання застосування ядерної зброї в Україні. А китайські посадовці у приватному порядку взяли на себе відповідальність за те, що відмовили російського диктатора від погроз.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, чи може Росія реально вдатися до теракту на ЗАЕС.

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"Фактично, провівши роботу з Путіним, Китай взяв на себе деякі зобов'язання, що ядерна зброя у нашій війні не буде застосована. Це підтверджує слова Сі Цзіньпіна про те, що застосування ядерної зброї у цій війні недопустимо", – підкреслив Жданов.

Чи подіяли домовленості

Утім, домовленості з китайським лідером не подіяли. Путін та його посіпаки продовжують свої ядерні погрози і ситуація із ЗАЕС яскравий тому приклад, вважає військовий експерт. Він переконаний, що Сі Цзіньпін вимагав від Путіна чіткої відповіді: застосовуватиме він ядерну зброю чи ні. І той міг відповісти, що ні.

"Що підлеглий міг сказати перед своїм хазяїном. Видно підлеглий виявився гнилуватим всередині і намагається підставити свого господаря. Подивимося, як будуть розгортатися події далі. Поки Росія зацікавлена в її утримані, то вірогідність її підриву мінімальна, я так думаю. Але готовим треба бути до всього. Ми знаємо, що Росія – країна-терорист", – підкреслив він.

Олег Жданов про домовленості Путіна та Сі Цзіньпіна: дивитись відео

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