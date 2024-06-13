Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, – Зеленський про Сі Цзіньпіна
Володимир Зеленський розповів, що отримав слово від китайського лідера, що він не постачатиме зброю Росії. Президент України прокоментував розбіжності з Пекіном щодо мирного плану.
Останнім часом президент України робив різкі заяви на адресу Китаю, звинувачуючи його у сприянні намаганням Росії зірвати Саміт миру у Швейцарії. На тлі загострення стосунків між Пекіном і Києвом у пресі почали поширюватися чутки щодо можливого початку поставок Китаєм зброї до Москви.
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Сі дав слово
Під час спільної пресконференції з Байденом Зеленський прокоментував ці повідомлення у ЗМІ. Глава нашої держави розповів, що мав телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Китайський лідер запевнив, що він не продаватиме жодного озброєння Росії.
Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово,
– наголосив президент.
Також український лідер нагадав основні положення формули миру: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека.
Зеленський підкреслив, що, коли Китай має альтернативний погляд на це, він може підготувати альтернативну формулу миру. "Якщо ж вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо можливість для діалогу", – зазначив політик.
Нагадаємо, що Пекін відмовився від участі у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15 – 16 червня, тому, що туди не запросили Росію.
Як Китай підтримує Росію: що відомо
- У Великій Британії заявили, що Китай працює над передачею летальної зброї Росії.
- У ЗМІ, зокрема, зазначали, що саме задля цього Путін всередині травня літав до Пекіну – випрошувати озброєння.
- Водночас у США не можуть підтвердити дані Лондона.
- Президент Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі заявив, що в Росію регулярно надходять елементи зброї з Китаю. Також час від часу країна-агресорка отримує елементи й з інших країн.
- Вашингтон запровадив нові санкції, які можуть сильно вдарити по Китаю та Росії.