Росія заздрить Китаю і готова до переговорів з Україною: перші деталі розмови Путіна і Сі

У Кремлі триває зустріч диктатора Владіміра Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Перші кадри та заяви уже опублікували російські пропагандисти.

Заяви Путіна і Сі активно цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Лідер КНР назвав кремлівського диктатора "дорогим другом".

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Путін та Сі обмінялися заявами, не обійшлося без України

Владімір Путін заявив, що Китай буцімто зробив потужний крок у своєму розвитку, а китайська система розвитку є доволі ефективною. Диктатор сказав, що ця система "ефективніша, ніж в більшості країн" і він навіть заздрить Китаю.

Диктатор привітав Сі з переобранням на пост глави КНР, а той своєю чергою висловив сподівання, що на наступних президентських виборах росіяни знову оберуть Путіна президентом.

Водночас Путін заявив, що "детально ознайомився" з так званим "мирним планом Китаю" щодо врегулювання "української кризи" (гарна назва для війни, у якій загинули 165 тисяч російських військових, а десятки тисяч одиниць техніки знищені). Диктатор каже, що план Пекіна можна обговорити, а Кремль нібито відкритий до переговорів.

Також політики говорили про російсько-китайську дружбу, збільшення товарообігу між країнами тощо. Водночас більше так звану "українську кризу", тобто провал російських планів в Україні, Путін хоче обговорити із Сі завтра, 21 березня.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: головне

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Владіміром Путіним. Візит триватиме три дні. Після цього китайський лідер поговорить з Володимиром Зеленським. ЗМІ анонсували розмову Сі з президентом України ще 13 березня.

Ця розмова стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Напередодні приїзду Сі, Путін написав статтю про російсько-китайські взаємини зі звинуваченням Заходу у нібито прагненні зупинити "Розвиток Росії та Китаю".

Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що наша країна пильно стежить за цим візитом. Зокрема, Україна сподівається на те, що лідер КНР використає свій вплив для того, аби Росія припинила злочинну війну.