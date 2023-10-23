Готує підґрунтя для історичної зустрічі: глава МЗС Китаю відвідає Вашингтон

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може вперше за 6 років відвідати США на запрошення Джо Байден. Очікується, що очільник МЗС Китаю Ван Ї відвідає Вашингтон цього тижня для підготовки до зустрічі Байдена та Сі.

Китай ще не повідомив, чи прийме Сі Цзіньпін запрошення президента Байдена відвідати США у листопаді. Однак Пекін готує ґрунт для першої за шість з половиною років поїздки Сі до США.

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Сі, ймовірно, зацікавлений у зустрічі з Байденом

Очікується, що цього тижня Сі відправить міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Вашингтона на зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном для підготовки до саміту.

Також цього тижня делегація китайських бізнесменів, культурних і спортивних діячів прибуде до Нью-Йорка для участі в низці публічних заходів.

У Держдепартаменті відмовилися коментувати візит Ван Ї та недавні контакти з Пекіном. Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що не може коментувати порядок денний, але зазначило, що китайський і американський лідери погодилися з важливістю обмінів між людьми.

У четвер група неурядових представників обох країн провела чотиригодинні віртуальні переговори, у яких взяв участь високопосадовець Компартії Китаю Лю Цзяньчао, який очолює її відділ міжнародних зв'язків.

За словами учасників бесіди, активізація двосторонніх переговорів, мабуть, свідчить про зацікавленість Сі в тому, щоб прийняти запрошення Байдена взяти участь у саміті керівників країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбудеться наступного місяця в Сан-Франциско.

Востаннє Сі приїжджав до США у квітні 2017 року, коли він відвідав тодішнього президента Дональда Трампа у Флориді. Байден як президент до Китаю не їздив.

Що відомо про напругу між США та Китаєм

У листопаді минулого року Сі та Байден зустрілися в Індонезії у спробі запобігти напруженості у відносинах між державами. Проте китайська повітряна куля, що пролетіла над США на початку 2023 року, посилила напругу між Пекіном і Вашингтоном.

На тлі взаємних звинувачень держсекретар США Ентоні Блінкен переніс свій запланований візит до Китаю.

У червні Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором, але водночас висловив сподівання, що зустрінеться з лідером КНР. У МЗС Китаю заявили, що слова Байдена про те, що голова КНР Сі Цзіньпін диктатор, є "абсурдними і безвідповідальними".

Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії Пекіна щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.