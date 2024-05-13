Дешевий Китай досі потрібен: політичний діяч зі США підсумував візит Сі в Європу

Президент Китаю Сі Цзіньпін завершив візит у Європу, під час якого зустрівся з лідерами Франції, Сербії та Угорщини. Він прагне, щоб Захід вкладав свої кошти в економіку країни.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, додавши, що наразі європейські держави не поспішають налагоджувати діяльність з Китаєм. Причина цього – співпраця Пекіна та Москви.

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Китай шукає союзників

За словами Рашкіна, Сі Цзіньпін міг приїхати в Європу, щоб спробувати розділити її на сфери впливу. Він виділив важливу роль Франції, але також відвідав Сербію та Угорщину. Звідси випливає, що він зацікавлений і в їхніх ринках.

Наприклад, під час переговорів з Францією Сі Цзіньпін міг переконувати, що ця країна дуже сильна та велика, тому їй нібито не потрібна Європа. В інший спосіб міг вести переговори з Сербією та Угорщиною – казати, що вони вразливі, їм потрібен захист, тому треба співпрацювати з Китаєм,

– розповів громадський і політичний діяч зі США.

Європейські бізнесмени, на відміну від американських, досі бачать можливості свого розвитку в Піднебесній. Але вони мають розуміти, що це буде лише короткотривала вигода.

Росія стала тилом для Китаю

Сьогодні Пекін виглядає вороже та навіть слабше, ніж раніше, але він досі впливовий. Проте американці впевнені, що китайські товари насправді не такі дорогі. Всі знають, яка їхня справжня якість й те, що вони швидко ламаються.

Ба більше, у Китаю зараз економічні проблеми. Тому в них з’явився тил під назвою Росія. Туди можна продавати товари, по-різному використовувати, але це псує його репутацію серед інших країн.

Є дешевий Китай від якого ніхто не хоче відмовлятися, особливо, коли люди бачать, як подорожчали товари у магазинах. Але при цьому США не хочуть втрачати дешеву нафту, пластик, технології – все те, що робить Китай. Тому й відбувається протистояння між нашими національними інтересами,

– зауважив Юрій Рашкін.

З іншого боку – усім хочеться дешевих товарів. Повністю відмовитися від них – це складне рішення, яке важко ухвалити. Тому залишається сподіватися, що Сі Цзіньпін не доводитиме ситуацію до кризи, а економічний баланс вдасться знайти.

Сі Цзіньпін відвідав Європу: що відомо