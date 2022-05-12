Сідайте, двійка, – Арестович розповів про радикальні зміни у російському військовому керівництві

У військовому керівництві Росії відбуваються чистки та зміни на тлі невдач у війні проти України. Зміни торкнулися навіть російського генштабу.

Начальник генштабу Росії Герасимов де-факто відсторонений

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час розмови з російським адвокатом Марком Фейгіним.

До речі Росія не готувалась до довгого конфлікту, це для них проблема – Арестович

Арестович повідомив, що Київ має інформацію про те, що в Росії зміщують керівництво генерального штабу. Він заявив про чистки, зміщення та перестановки.

За попередніми даними, начальник російського генштабу Валерій Герасимов, який був під Ізюмом, де-факто відсторонений. Як розповів радник глави ОП, наразі у Кремлі вирішують, чи давати йому час на виправлення, чи ні.

Також Арестович розповів про зміщення у 1 танковій армії Росії.

Це ударне російське з'єднання, на яке була основна ставка, яке воювало на Півночі та під Ізюмом,

– сказав він.

Радник Андрія Єрмака заявив, що командира 1 танкової армії Росії не просто змістили, а на нього відкрили кримінальну справу. За попередніми даними, його підозрюють у державній зраді.

Також повідомляється, що росіяни поміняли заступника начальника генштабу Росії, однак цю інформацію перевіряють. Нарешті в Кремлі вирішили поміняти командира Центрального військового округу.

Це означає, що російське керівництво оцінило своїх військових за проведення "операції". Сідайте, двійка!,

– заявив Арестович.

Росія почала планувати відповідно до своїх можливостей

Також Арестович вкотре дав оцінку ситуації на Херсонщині, де так звана окупаційна влада захотіла приєднатися до Росії, однак у Москві заговорили про "референдум".

Радник глави ОП вдруге заявив, що в Росії є конфлікт між ФСБ і ГУР (Головним управлінням розвідки), які не можуть поділити награбоване у Херсонській області.

Арестович вважає, що Росія відмовилася від ймовірного "приєднання" Херсонщини, адже це була б ще більша ескалація конфлікту та новий етап обмежень проти Москви з боку Заходу.

Відтак, констатував Арестович, кремлівське керівництво почало планувати відповідно до військових можливостей.

Донедавна політичні заявки визначали дії військ,

– додав він.

Росія втрачає генералів та командирів у війні з Україною

Станом на ранок 11-го травня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила понад 26 тисяч військових у війні проти України.

Та на фронті гинуть не тільки звичайні солдати, але й генерали. За даними американської розвідки, українцям вдалося вбити від 8 до 10 російських генералів.

У британській розвідці наголосили, що в росіян виникли труднощі з командуванням і контролем. Через невпевнені дії військ на передовій почали з'являтись старші командири. Саме тому Росія почала втрачати командирів, які наражають себе на небезпеку.

Нещодавно повідомлялося, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов особисто побував під Ізюмом. Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навіть повідомив, що Герасимов нібито зазнав осколкового поранення.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів підтвердив присутність Герасимова на Харківщині, але зазначив, що генерала таки не поранили.

Раніше – Путін на параді проголосив, що треба запобігти глобальній війні, – Арестович: дивіться відео