Сидів на літаку: нові страшні кадри від першої особи, як афганці вилітали з аеропорту Кабула

Після захоплення країни бойовиками, афганці відчайдушно намагаються покинути країну. Вони прив'язують себе до літаків та гинуть, падаючи з них. З'явилось відео, яке чоловік знімав, перебуваючи на літаку.

Люди фактично повністю заповнили зовнішню сторону літака. Навколо літака стоїть натовп, який спостерігає, як іншим вдалось полетіти з країни.

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З'явилось відео пасажира, який намагався вилетіти з Кабула на літаку ззовні

Подорож на стулках шасі американських літаків – тепер від першої особи. Автор поділився відео – значить, його здуло до зльоту,

– припустили у ЗМІ.

На відео помітно, як люди сидять поверх літака, коли він вже починає злітати.

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Евакуацію з Кабула: що відомо

15 серпня таліби увійшли в столицю країни – Кабул. У той же день президент склав повноваження та вилетів з країни. Таліби оголосили, що контролюють увесь Афганістан. Покинути країну можна тепер тільки з допомогою авіації – аеропорту в Кабулі. Фактично всі рейси звідти скасували – наразі літають евакуаційні літаки.

У аеропорту Кабула зібралось багато афганців, які намагаються покинути країну, однак на бортах місця на всіх не вистачає.

Саме через це люди 16 серпня почали прив'язувати себе до шасі, намагаючись хоча б якось покинути країну. Попередньо відомо, що двоє точно розбились. Відомо, що аеропорт Кабула вже обстрілювали бойовики.

Також стрілянину в повітря попередньо відкривали військові США. Вони навіть призупиняли вильоти літаків й збільшили кількість військових в аеропортую, адже ситуацію було неможливо контролювати – люди там зчинили хаос.