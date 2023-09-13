Плавзасобів у росіян меншає, – Соболевський заінтригував подіями на Херсонщині

Сили оборони продовжують ефективно виконувати свою роботу з протидії російським військам на Херсонщині. Здебільшого спроби ворога здійснити диверсію завершуються втратою човнів.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, Сили оборони ефективно протидіють потугам агресора змінити ситуацію на свою користь.

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Успіхи Сил оборони на Херсонщині

Росія продовжує масовано обстрілювати територію Херсонщини з усіх наявних у нього засобів: від мінометів та артилерії до танків та навіть крилатих ракет. За 12 вересня ворог здійснив вбік правого берега Дніпра 85 обстрілів, поранивши 4 людей.

Попри це, окупаційному контингенту на Херсонщині немає чим похизуватися. Сили оборони надзвичайно ефективно відпрацьовують по загарбникам, практично кожного дня знищуючи їхню техніку.

"Завдяки ефективній роботі наших військових кількість плавзасобів у росіян суттєво зменшується, а їхній "підводний флот" постійно збільшується. Ці човни росіяни постійно намагаються використовувати для розвідки та висадки своїх диверсійно-розвідувальних груп", – пояснив Соболевський.

Юрій Соболевський про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Втім, Сили оборони тримають усе узбережжя Дніпра під своїм вогневим контролем, завдяки чому кількість терористичних обстрілів росіян зменшуються. Втім, тактика ворога не змінилась, й він продовжує вдаватися до терору проти цивільних об'єктів та населення.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині