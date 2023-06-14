Сили ППО знищили вночі 3 "Калібри" і 9 "Шахедів": які області атакував ворог

Вночі 14 червня ворог атакував Україну ракетами Х-22. Крім того, окупанти застосували "Калібри" та "Шахеди" по об'єктах інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Мельник в ефірі телемарафону. Сили та засоби ППО знищили 3 ракети "Калібр" та 9 ударних БпЛА "Шахед".

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Деталі нічної атаки

З акваторії Чорного моря противник завдав удару 4 крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Сили протиповітряної оборони знешкодили 3 ракети, одна – влучила в цивільний об'єкт.

Крім того, окупанти атакували 10 "Шахедами" південно-східний напрямок зі східного узбережжя Азовського моря. 9 іранських дронів вдалось збити.

У Повітряних силах додають, що російські терористи завдали удару по Донеччині 6 крилатими ракетами повітряного базування Х-22. Їх випустили з Ростовської області із 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Скільки повітряних цілей збила наша ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

В Одесі ворог атакував цивільну інфраструктуру: коротко