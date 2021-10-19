Станом на 19 вересня від продукції магазину невістки померлого мера Харкова Геннадія Кернеса відмовилися 6 компаній та 1 мережа кав'ярень. Ймовірно, цей список може збільшитися, заявив активіст Сергій Стерненко.
До теми Син Кернеса та сестра "слуги" красувались під Кремлем і "затравили" анекдот про бандерівців
Які компанії перестали продавати продукти YARO
- "Сільпо";
- Winestore;
- "Алло";
- мережа кав'ярень "Ідеаліст";
- Rocket,
- Glovo.
Однак наразі компанії офіційно своє рішення не коментували.
Що відомо про скандал з власницею YARO
- Юлія Прівалова – донька мера Сокирян Чернівецької області – опублікувала в інстаграмі селфі на фоні Красної площі у Москві. На фото із засновницею бренду здорового харчування YARO красувався її чоловік Данило Кернес, який є сином померлого мера Харкова.
- На обурення користувачів через таку світлину, Прівалова відповіла принизливим анекдотом про бандерівців. Після того спалахнув скандал.
- Згодом на сторінці компанії в інстаграмі вибачилися через жарт засновниці. У YARO заявили, що є "проукраїнським бізнесом". Водночас сама Прівалова за свої слова не перепросила.
Повний текст публікації Сергія Стерненка у телеграмі:
Станом на зараз на українофобський вчинок Юлії Привалової відреагували такі компанії:
Rozetka повністю знесла її товари ТМ Yaro,
Сільпо прибрали з доставки у Києві,
у Winestore з сайту продукція зникла,
Алло не продає Yaro (пишуть що нема в наявності),
мережа кав'ярень "Ідеаліст" заявила що припиняє продаж,
у Rocket та Glovo також зникли товари і доставка з закладів Yaro (але це може бути тимчасовим явищем, або обумовлене завантаженістю), та самі компанії ніяк інцидент не коментували.
Думаю, список ще поповниться.