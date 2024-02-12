Сина посла Ізраїлю в Україні поранили у Секторі Гази: що відомо
Джерело:"Громадське"
На Близькому Сході досі триває конфлікт. Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію з ліквідації бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.
Відомо, що на захист своєї батьківщини став і син посла Ізраїлю в Україні. Його батько у коментарі ЗМІ розповів, що хлопець зазнав поранення у ході бойових дій.
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Служить у "Маглані"
Міхаель Бродський підтвердив, що його сина поранили у Секторі Гази. 21-річного юнака госпіталізували з осколковими пораненнями.Довідка: Міхаель Бродській обіймає посаду посла Ізраїлю в Україні з 2021 року.
За словами посла, у його сина стан був не важким. Його прооперували. Наразі військовий перебуває в лікарні в Єрусалимі.
Слід зауважити, що син Бродського служить у спецпідрозділі "Маглан". Це спеціальний підрозділ Армії оборони Ізраїлю, призначений для дій за лінією фронту.
Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС: останні новини
- Нагадаємо, що 7 жовтня палестинські бойовики напали на Ізраїль. Вони били по ньому ракетами, вбивали мирне населення та захоплювали у полон цивільних.
- У відповідь Тель-Авів почав контртерористичну операцію. Спочатку зраїльські війська спочатку витіснили терористів зі своєї території, а потім почали знищувати їх вже у Секторі Гази.
- Так, Армії оборони вдалося оточити Газу та розділити анклав на дві частини.
- 13 листопада Ізраїль заявив, що ХАМАС "утратив контроль" над Сектором Гази.
- 22 грудня Радбез ООН більшістю голосів схвалив резолюцію із закликами до припинення вогню між сторонами конфлікту. За проголосували усі країни – члени. Утрималися лише США та Росія.
- Слід зауважити, що євреям і палестинцям вдалося домовитися про кілька гуманітарних пауз, під час яких відбувалися обміни полоненими.
- Одним із наслідків конфлікту війни у Газі стало посилення напруженості між союзниками Ізраїлю та прихильниками ХАМАС. Так, єменські хусити заявили, що будуть атакувати цивільні судна у Червоному морі, які пов’язані з Ізраїлем або його партнерами, допоки вогонь у Газі не стихне.
- Тоді США і Британія вдарили по військових об’єктах хуситів. Найбільші два удари сталися 12 січня та 4 лютого.
- У відповідь хусити пообіцяли помсту. Вони не планують зупинятися.