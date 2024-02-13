"Іншого виходу немає": Україна повинна завершити війну виходом на свої кордони, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Україна може завершити війну з Росією лише виходом на власні кордони. Мовиться про повне відновлення територіальної цілісності.

Зокрема, він зазначив, що головну цінність для нашої держави становлять життя військовослужбовців. Генерал наголосив, що це набагато важливіше, аніж утримання певної позиції на фронті.

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Сирський про закінчення війни

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна зобов'язана повернути свої кордони 1991 року.

Все ґрунтується на тому, що ми маємо закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, тому що іншого виходу у нас просто немає. Це по-перше,

– наголосив Сирський.

Він також зазначив, що це означає той факт, що все українське суспільство має згуртуватися навколо цієї спільної справи. Мовляв, "напрягтися" задля нашої перемоги необхідно всім.

Зокрема, Сирський підкреслив, що у разі відсутності допомоги від союзників та західних партнерів необхідністю є налагодження власного виробництва. Він також зауважив на тому, що цей процес уже запущено в дію.

Слід розраховувати на власні сили,

– сказав генерал-полковник.

Крім того, він наголосив на тому, що наразі існує потреба в удосконалення тактики ведення бойових дій, адже головною цінністю є життя українських захисників.

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