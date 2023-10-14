Авдіївка – це єдиний шанс для ворога показати перемогу, – Штупун про запеклі бої
Російські окупанти прагнуть захопити Авдіївку. Для них це єдиний шанс показати хоч якусь перемогу.
Проте ворог зазнає там втрат. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє 24 Канал.
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Росія прагне захопити Авдіївку
Штупун заявив, що Авдіївка є єдиним шансом для росіян, щоб показати перемогу.
Їм важливо захопити Авдіївку, бо це єдиний шанс на цей час, де вони можуть показати хоч якусь перемогу. Іншого варіанту у них немає,
– зазначив військовий.
За його словами, росіяни зібрали й кинули майже все, що є на Авдіївському напрямку, на штурм міста.
"Плюс це певні висоти, які в стратегічному плані є досить ласими для ворога. Але отримавши по зубах протягом 4 днів… Наразі 4 доби поспіль зростають втрати ворога в особовому складі. І продовжують зростати. Завтра подивимося, чи це тенденція. Ворог втратив понад 300 одиниць техніки, загальні втрати в живій силі – більш як 3000 осіб", – зауважив речник.
Він додав, що саме тому, росіяни "зриваються" на мирному населенні. Окупанти роблять майже те ж саме, що робили з Бахмутом.
"Якщо проводити якусь історичну паралель, то це так монголо-татари робили – якщо місто не здавалося, то вони його просто палили й стирали з лиця землі", – підсумував Штупун.
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Ситуація в Авдіївці: коротко
- Російські війська 10 жовтня активізували наступ на Авдіївку. Важкі бої тривають уже 5 день. Загарбники кинули у бій багато техніки, а також використовують фосфорну зброю, яка заборонена Женевською конвенцією.
- Очільник військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни намагаються прорвати українські позиції на північ від Авдіївки, в районі Красногорівки.
- Противник хоче захопити місто, щоб дати своїм громадянам докази хоч якихось успіхів. Проте в американському Інституті вивчення війни сумніваються в тому, що Росії вдасться реалізувати свої плани біля Авдіївки. Адже це місто – "добре укріплена та захищена українська фортеця".
- Мета Росії – оточити місто з півдня і півночі. За словами командира 59-ї ОМБр Вадима Сухаревського, росіяни перекинули сюди 3 нові бригади. Водночас ще 4 російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати.