На кожну дію ворога у нас є протидія, – ЗСУ про те, чи розглядають виведення військ з Бахмута

На сьогодні траса на Бахмут не перекрита російськими окупантами. Загарбники досі не змогли перекрити рух Збройним Силам України.

Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наразі є можливість доставляти у Бахмут усе необхідне.

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Чи розглядають виведення ЗСУ з Бахмута

Траса на Бахмут не перекрита. Поки що їм не вдається цього зробити. Робиться все, щоб вони не змогли перекрити рух нашим підрозділам. У Бахмут доставляється все необхідне спорядження, боєприпаси, їжа тощо,

– розповів Череватий.

За його словами, виведення військ з Бахмута працює з огляду на загальну обстановку. Першочергове – збереження особового складу, зайняття більш кращих позицій, і це має декілька етапів.

"Виведення не може просто так рухатись. Командування має різні варіанти дій і слідкує за ворогом. На кожну його дію – у нас є протидія", – наголосив Череватий.

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