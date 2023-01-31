На кожну дію ворога у нас є протидія, – ЗСУ про те, чи розглядають виведення військ з Бахмута

31 січня 2023, 13:34
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На сьогодні траса на Бахмут не перекрита російськими окупантами. Загарбники досі не змогли перекрити рух Збройним Силам України.

Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наразі є можливість доставляти у Бахмут усе необхідне.

Важливо Росіяни намагаються відрізати шляхи сполучення Бахмута з іншими містами Донбасу

Чи розглядають виведення ЗСУ з Бахмута

Траса на Бахмут не перекрита. Поки що їм не вдається цього зробити. Робиться все, щоб вони не змогли перекрити рух нашим підрозділам. У Бахмут доставляється все необхідне спорядження, боєприпаси, їжа тощо,
– розповів Череватий.

За його словами, виведення військ з Бахмута працює з огляду на загальну обстановку. Першочергове – збереження особового складу, зайняття більш кращих позицій, і це має декілька етапів.

"Виведення не може просто так рухатись. Командування має різні варіанти дій і слідкує за ворогом. На кожну його дію – у нас є протидія", – наголосив Череватий.

Ситуація у Бахмуті: останні новини

  • На підступах до Бахмута українські прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу. Днями наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів.
  • Журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко розповів, що російські окупанти намагаються відрізати шляхи сполучення Бахмута з іншими містами Донбасу.
  • Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що росіяни наступають на Бахмут не з півночі, а з півдня, з висоти. Що з нашого боку, що з їхнього боку, Бахмут з висот, як на долоні. За його словами, нині Бахмут є хорошим укріпрайоном.
  • Станом на 31 січня на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.
  • Напередодні Сергій Череватий повідомив, що біля Бахмута ворог намагається прорвати нашу оборону. Окупанти хочуть взяти місто в оточення. За його словами, динаміка бойових дій у Бахмуті залишається активною.

Автор: Софія Ковнір