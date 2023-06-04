Ворог у заціпенінні чекає на подальші дії ЗСУ, – Череватий пояснив значення оборони Бахмута

Українські захисники на Бахмутському напрямку показали свою сталь та міць. Натомість російські окупаційні війська втратили понад 20 тисяч своїх бійців, не досягнувши за 10 місяців поставленої цілі.

Росіяни були переконані, що після відходу ЗСУ з Лисичанська та Сєвєродонецька, вони зможуть без перешкод зайти в Бахмут, Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Як ЗСУ вдалося втримати Бахмут

Сергій Череватий наголосив, що окупанти не були готові до того, що українські військові побудують ешелоновану оборону, застосовуючи всі новітні засоби. У такий спосіб вони фактично опинилися в пастці.

Додався ще суб'єктивний фактор амбіцій Євгєнія Пригожина, який сказав, що він монополіст і покаже, як по-справжньому треба воювати,

– додав він.

За його словами, кадрові зміни серед російського військового керівництва не зможуть вибити з їхніх голів радянську ідеологію. Тим паче, що кожна гучна заява супроводжувалася провалом із великою кількістю втрат серед особового складу.

"Понад 20 тисяч лише летальних втрат. В Афганістані було 15 тисяч втрат за 10 років", – пояснив він.

Такого результату вдалося досягнути завдяки надпотужній операції, в ході якої було скуто сили ворога та розбито одну із найпотужніших сил – ПВК "Вагнера".

Ворог у заціпенінні чекає на подальші дії ЗСУ,

– наголосив Череватий.

Так, ЗСУ вже здійснили подвиг, знищивши бойовий потенціал противника та вигравши час для підготовки.

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