Чому Україна не виводить війська з Бахмута: Жданов назвав 2 головні причини

Найгарячіша ділянка фронту сьогодні у Бахмуті. Зараз за місто тривають запеклі бої. Але українські захисники героїчно продовжують тримати оборону.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що на рішення командування української армії не виводити війська з Бахмуту можуть бути певні причини. Про це він розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал.

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Військовий експерт наголосив, що утримання Бахмута українськими військовими вирішує важливі стратегічні завдання. І є 2 причини, чому з міста не виводяться війська.

Перша причина: виснаження ворога

Жданов вважає, що українському командуванню важливо утримувати території і завдати максимального розгрому противнику.

Саме в таких боях російська армія має найбільші втрати – в техніці і в особовому складі,

– зауважив він.

За його словами, ЗСУ порівняно з літом вдалося в два рази збільшити втрати ворога на добу вбитими, а пораненими – ще більше.

"Для нас це вигідно – виснажувати противника, тим більш в такому гарно укріпленому місті", – підкреслив співрозмовник.

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Друга причина: облаштування позицій

Військовий експерт зазначив, що друга причина, з якої тримається оборона Бахмута – надати можливість інженерним військам підготувати рубежі оборони на більш вигідних позиціях за містом.

Якщо з'явиться загроза оточення Бахмута, як у Лисичанську та Сєвєродонецьку, або, якщо окупанти, закидавши нас своїми тілами, змусять відійти, треба відходити на підготовлений рубіж,

– зазначив він.

Тоді, за його словами, для російської армії все почнеться спочатку: штурм нового підготовленого кордону і знову великі втрати за кожний метр руху по нашій території.

"Ми провели декілька доволі успішних контрнаступальних операцій і тепер ми знову проводимо оборонну операцію на виснажування противника", – наголосив Олег Жданов.

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