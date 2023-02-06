Чому Україна не виводить війська з Бахмута: Жданов назвав 2 головні причини
Найгарячіша ділянка фронту сьогодні у Бахмуті. Зараз за місто тривають запеклі бої. Але українські захисники героїчно продовжують тримати оборону.
Військовий експерт Олег Жданов припустив, що на рішення командування української армії не виводити війська з Бахмуту можуть бути певні причини. Про це він розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал.
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Військовий експерт наголосив, що утримання Бахмута українськими військовими вирішує важливі стратегічні завдання. І є 2 причини, чому з міста не виводяться війська.
Перша причина: виснаження ворога
Жданов вважає, що українському командуванню важливо утримувати території і завдати максимального розгрому противнику.
Саме в таких боях російська армія має найбільші втрати – в техніці і в особовому складі,
– зауважив він.
За його словами, ЗСУ порівняно з літом вдалося в два рази збільшити втрати ворога на добу вбитими, а пораненими – ще більше.
"Для нас це вигідно – виснажувати противника, тим більш в такому гарно укріпленому місті", – підкреслив співрозмовник.
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Друга причина: облаштування позицій
Військовий експерт зазначив, що друга причина, з якої тримається оборона Бахмута – надати можливість інженерним військам підготувати рубежі оборони на більш вигідних позиціях за містом.
Якщо з'явиться загроза оточення Бахмута, як у Лисичанську та Сєвєродонецьку, або, якщо окупанти, закидавши нас своїми тілами, змусять відійти, треба відходити на підготовлений рубіж,
– зазначив він.
Тоді, за його словами, для російської армії все почнеться спочатку: штурм нового підготовленого кордону і знову великі втрати за кожний метр руху по нашій території.
"Ми провели декілька доволі успішних контрнаступальних операцій і тепер ми знову проводимо оборонну операцію на виснажування противника", – наголосив Олег Жданов.
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- Сержант 10 гірсько-штурмової бригади Степан Барна повідомив, що активно прострілюється напрямок Костянтинівка – Бахмут. Аби там забезпечити постачання, треба користуватися альтернативними шляхами. Він додав, що так само, якщо брати напрямок Словʼянськ – Бахмут. Тільки безпосередньо в районі Бахмута обстрілюється сама дорога. Доїзд – є.
- До оборони Бахмута наші захисники готувались завчасно. Тому ворогу не вдасться захопити місто. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, продумана система інженерних загороджень у поєднанні з природним ландшафтом перетворили Бахмутський район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча російських ворогів.