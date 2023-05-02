У Байдена констатували провал наступу росіян: військовий оглядач пояснив заяву

У Білому домі заявили, що наступ росіян у Бахмуті провалився. Крім того, за останні п'ять місяців окупанти втратили вбитими та пораненими близько 100 тисяч осіб.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу про те, що зараз триває наступний етап війни. Він зазначив, що бої в Бахмуті та Авдіївці треба сприймати крізь призму мети росіян зірвати або відтермінувати контрнаступ ЗСУ.

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Оборона Бахмуту виконала свою роль

Він пояснив, що ворог зараз намагається витягувати якомога більше наших резервів, які Україна могла б застосувати на інших напрямках для контрнаступу.

Саме тому про це говорять наші американські партнери, натякаючи на те, що оборона Бахмуту вже свою роль виконала. Їхній меседж у тому, що ЗСУ вже варто концентруватись на контрнаступі,

– наголосив військовий експерт.

Військовий експерт про заяву США щодо провалу контрнаступу росіян: дивіться відео

Олександр Мусієнко зауважив, що як тільки наступ Збройних сил України почне набирати обертів, одразу стане легше нашому угрупуванню на Сході, зокрема, в Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці. Адже це взаємопов'язані речі.

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