У Байдена констатували провал наступу росіян: військовий оглядач пояснив заяву
У Білому домі заявили, що наступ росіян у Бахмуті провалився. Крім того, за останні п'ять місяців окупанти втратили вбитими та пораненими близько 100 тисяч осіб.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу про те, що зараз триває наступний етап війни. Він зазначив, що бої в Бахмуті та Авдіївці треба сприймати крізь призму мети росіян зірвати або відтермінувати контрнаступ ЗСУ.
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Оборона Бахмуту виконала свою роль
Він пояснив, що ворог зараз намагається витягувати якомога більше наших резервів, які Україна могла б застосувати на інших напрямках для контрнаступу.
Саме тому про це говорять наші американські партнери, натякаючи на те, що оборона Бахмуту вже свою роль виконала. Їхній меседж у тому, що ЗСУ вже варто концентруватись на контрнаступі,
– наголосив військовий експерт.
Військовий експерт про заяву США щодо провалу контрнаступу росіян: дивіться відео
Олександр Мусієнко зауважив, що як тільки наступ Збройних сил України почне набирати обертів, одразу стане легше нашому угрупуванню на Сході, зокрема, в Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці. Адже це взаємопов'язані речі.
Більше про ситуацію в Бахмуті
- Бої в місті тривають. Окупанти, як відомо на 2 травня, намагалися протягом доби проводити наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Проте вони виявились невдалими. Противник завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Внаслідок обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів в Донецькій області.
- Офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що ситуація у Бахмуті змінюється щогодини. Українські сили продовжують контролювати місто, тому що окупанти фактично контролюють руїни, але це їм нічого не дає.
- Він додав, що ворог використовує в Бахмуті тактику випаленої землі. Це їхній єдиний спосіб захопити руїни. Росіяни, за його словами, у ночі закидають гранатами будь-які приміщення, тому що застосування стрілецької зброї одразу привертає увагу в нічні години.