У центрі Бахмута точаться найзапекліші бої: Жданов оцінив шанси ЗСУ втримати місто
Російські загарбники не полишають спроб взяти Бахмут. Проте українські військові ще не відійшли від центру міста і продовжують героїчно тримати оборону.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, українські військові можуть перехопити ініціативу та втримати місто.
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Ситуація складна, але контрольована
Британська розвідка вранці 7 квітня повідомила про те, що російські війська відновили певний імпульс у битві за Бахмут. Олег Жданов розповів, що на південному та північному флангах Бахмута ситуація дуже важка, але стабільна. У "сірій зоні", де тривають основні бойові дії, лінія фронту не рухається.
В центрі Бахмута ми, на жаль, спостерігаємо поступове просування російських військ в бік західної частини міста. На сьогодні можемо констатувати, що центр Бахмута перейшов під контроль окупантів,
– повідомив Жданов.
Втім від центру міста українські військові ще не відійшли. Зараз там тривають найзапекліші бої. Всупереч тому, що західні аналітики свідчили про захоплення росіянами 65% території міста, основну його частину, а саме житлову забудову, все ж контролюють сили оборони України.
Олег Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео
ЗСУ може втримати місто
На думку Олега Жданова, у ЗСУ є великі шанси отримати місто. Ймовірно, це й відбуватиметься надалі. Зараз в основній частині Бахмута, у щільній житловій забудові тривають найзапекліші бої, а тому подальше просування військ противника буде вкрай важким. В контролі над містом нашим військовим допомагатиме аеророзвідка.
На думку військового експерта, все покладатиметься на піхоту.
"Щодо артилерії, то вона виконуватиме своє завдання в плані вогневої підтримки. В основному вона тримає фланги й частково підтримує наші війська в центрі, тому що там буде щільно проходить лінія бойового зіткнення", – зазначив Жданов.
Він також припустив, що у місті можуть з'явитися мінометні підрозділи, як це сталося в районі Авдіївці.
Втрати росіян зростуть
На початку оборони Бахмута втрати української армії були 1:7. Тобто на одного нашого втраченого бійця Росія втрачала сім. Коли бої точилися у промзоні, ця цифра змінилась до 1:5.
Я думаю, що коли ми почнемо бойові дії в районі житлової забудови, то втрати противника зростуть на нашу користь. Ми можемо повернутися до співвідношення 1:7 або й більше,
– підкреслив Жданов.
Усе тому, додав військовий експерт, що ведення штурмових дій заздалегідь передбачає великі втрати.
Ситуація у Бахмуті: головне
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин поширив відео, де стверджує, що його бойовики нібито захопили міську адміністрацію Бахмута. Втім це фейкова інформація.
- Це підтвердив і речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, заяви вагнерівців – брехня, а вони ще далекі до взяття міста. А незадовго після цього і сам Пригожин "перевзувся" і сказав, що українські військові нікуди не пішли з Бахмута.
- Крім того, Череватий розповів, що втрати росіян на Бахмутському напрямку перевищують українські подекуди у кілька разів. Через це ПВК "Вагнера" підсилюють мотострілецькими та повітряно-десантними підрозділами.