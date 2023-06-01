Дідусь пережив Другу світову, але не росіян: які звірські методи застосовує ворог біля Бахмута
У районі Бахмута російські окупанти активно використовують протитанкову керовану ракету проти цивільних автівок. Так, ворог влучив у "Жигулі" 90-річного дідуся.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. На жаль, чоловік не вижив. Загалом у місті ще залишаються цивільні, зокрема діти, які перебувають під постійною загрозою.
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"Поранили 90-річного дідуся, який їхав у "Жигулі". Він пережив Другу світову та інші халепи XX сторіччя, але не пережив окупантів і війну. Вони підбили його", – поділився Фірсов.
Військовий наголосив, що ПТКР застосовується проти танків, але росіяни луплять нею просто по будь-якій мішені, що бачать.
Під Бахмутом "гаряче"
У Бахмутському районі ніякого затишшя немає. Триває постійне перестрілювання із САУ, РСЗВ, танків тощо.
"Вони "насипають" нам, а ми – їм", – констатував Фірсов.Зверніть увагу! Головною атакувальною силою в Бахмуті були бойовики ПВК "Вагнера", але вони зазнали колосальних втрат і тепер прагнуть відновитись. 25 травня стало відомо про їхній відхід з околиць міста-фортеці. Очільник найманців Євгєній Пригожин анонсував це ще на початку травня через "снарядний голод".
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Росія за 10 місяців боїв змогла захопити майже весь Бахмут, проте виснаження окупантів може зіграти з ними злий жарт. За останні дні відбулось суттєве зменшення боїв. Усього 2 – 3 боєзіткнення.
- Українські захисники продовжують наступати на флангах Бахмута. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський поділився відео, де бійці 3 штурмової бригади проводять вдалу операцію біля околиць міста-фортеці.
- Однак російські окупанти відчайдушно прагнуть відновити боєздатність свого особового складу в Бахмуті. Замість вагнерівців туди відправляють різні добровольчі об'єднання, ПВК різного типу ("Факел", "Патріот", "Ветеран"), "Бойовий армійський резерв країни" (БАРС), територіальні війська тощо.