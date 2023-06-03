Окупанти намагалися повернути позиції біля Бахмута, – Міноборони про ситуацію на фронті

Російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Сході. Вони намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Проте через потужний спротив українських захисників ворогу нічого не вдається. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Що відбувається на фронті

За словами Маляр, ситуація несуттєво, але дещо змінюється. Декілька місяців поспіль росіяни наступали на Сході на 4 напрямках:

Авдіївському,

Мар'їнському,

Лиманському,

Бахмутському.

Пізніше періодично активізовувався ще на двох напрямках – Шахтарському та Куп'янському. Вийти за цей час на кордони Донецької та Луганської областей ворогу так і не вдалось. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування,

– зауважила заступниця міністра.

Вона додала, що по всіх напрямках загарбники не припиняють обстрілів та завдання авіаударів. Натомість географія наступальних дій дещо змінилася.

"На трьох із зазначених напрямків – Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський – протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг. На інших трьох напрямках – Куп'янський, Лиманський, Мар'їнський – ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безрезультатно", – наголосила Маляр.

У Бахмуті ситуація умовно стабільна. Сили оборони контролюють південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще його не залишили. За даними Міноборони, наразі вони здійснюють інструкторську роботу з загонами регулярної армії, які прибули у Бахмут.

"По прикордонних районах з РФ ворог веде обстріли та завдає авіаційних ударів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні", – підсумувала посадовиця.

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Окупанти прикривають ротацію артилерійським вогнем

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські захисники досягли в Бахмуті головного – виснажили й змусили вагнерівців тікати з шаленими втратами.

За його словами, ворог постійно обстрілює позиції наших військових, аби провести ротацію – вивести найманців Пригожина й завести у місто-фортецю регулярне російське військо. Окрім потужного артилерійського вогню, загарбники здійснюють авіанальоти.

У розвідці Британії також повідомили, що Росія продовжила передислокацію регулярних частин на Бахмутський напрямок. На місце бойовиків окупанти кидають своїх десантників. Мовиться про підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій, а також 2 додаткові окремі бригади ВДВ.

ВДВ значно погіршилися порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення. Однак російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як невикористаний резерв,

– розповіли в британській розвідці.

Оскільки росіяни були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі окупаційні сили можуть бути менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики.