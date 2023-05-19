Росіянам дійсно бракує боєприпасів, але саме в Бахмуті цієї проблеми немає, – військовий оглядач
У Бахмуті тривають запеклі бої. Очільник ПВК "Вагнера" бреше про нестачу боєприпасів, бо саме на цій ділянці їх окупантам вистачає.
Вагнерівці, яку воюють у першій лінії, мають повну підтримку з боку регулярних військ в плані підрозділів артилерії. Вона діє цілодобово. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
До теми Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"
Вагнерівців забезпечують снарядами
Те, що Євгєній Пригожин розповідає про нестачу снарядів і таке інше, це його власна інформаційна війна з Сєргєєм Шойгу та Валєрієм Гєрасімовим. Реалії зовсім інші.
Якщо ми говоримо про всю зону бойових дій, то так, у російських окупантів великі проблеми з боєприпасами, це правда. Але у Бахмуті цієї проблеми немає,
– підкреслив Коваленко.
Елемент ствольної та реактивної артилерії там вирішальний. Також ворог постійно використовує керовані бомби.
Що ж до польових умов, фактично усі позиції займають регулярні війська, які частково складають "чмобіки". Саме вони не мають достатньо досвіду, щоб ефективно тримати оборону,
– запевнив оглядач.
І це впливає на можливість витримувати тиск з боку Сил оборони України. Тому це не стільки нескоординованість дій, а саме неспроможність російських військ тримати оборону – навіть на такій насиченій силами та засобами локації.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Росіяни не відмовляються від спроби захопити місто-фортецю Бахмут. Так, 16 травня вони намагалися атакувати його малими піхотними групами з підтримкою артилерії, проте наші прикордонники відбили ворожі штурми, завдавши ворогові втрат.
- Нещодавно окупаційні війська перекинули на північ від Бахмута резерви з інших ділянок фронту. Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що це свідчить про занепокоєння Росії щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшої деградації наступальних дій вагнерівців у спробі захопити Бахмут.
- У Міноборони повідомили, що українські бійці звільнили близько 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні передмістя Бахмута. Водночас російські окупанти дещо просуваються в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією.
- На Бахмутському напрямку загинув ветеран армії США – 45-річний Ніколас Меймер. Військовий приїхав до України, щоб навчити наших бійців західних технік ведення війни.
- Maxar опублікувала нові супутникові знімки Бахмута. На них видно, як за рік носії "рускава міра" перетворили квітучий населений пункт на місто-привид, яке не має ознак життя.