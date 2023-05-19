Росіянам дійсно бракує боєприпасів, але саме в Бахмуті цієї проблеми немає, – військовий оглядач

У Бахмуті тривають запеклі бої. Очільник ПВК "Вагнера" бреше про нестачу боєприпасів, бо саме на цій ділянці їх окупантам вистачає.

Вагнерівці, яку воюють у першій лінії, мають повну підтримку з боку регулярних військ в плані підрозділів артилерії. Вона діє цілодобово. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Вагнерівців забезпечують снарядами

Те, що Євгєній Пригожин розповідає про нестачу снарядів і таке інше, це його власна інформаційна війна з Сєргєєм Шойгу та Валєрієм Гєрасімовим. Реалії зовсім інші.

Якщо ми говоримо про всю зону бойових дій, то так, у російських окупантів великі проблеми з боєприпасами, це правда. Але у Бахмуті цієї проблеми немає,

– підкреслив Коваленко.

Елемент ствольної та реактивної артилерії там вирішальний. Також ворог постійно використовує керовані бомби.

Що ж до польових умов, фактично усі позиції займають регулярні війська, які частково складають "чмобіки". Саме вони не мають достатньо досвіду, щоб ефективно тримати оборону,

– запевнив оглядач.

І це впливає на можливість витримувати тиск з боку Сил оборони України. Тому це не стільки нескоординованість дій, а саме неспроможність російських військ тримати оборону – навіть на такій насиченій силами та засобами локації.

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