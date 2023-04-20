В окупантів жодних шансів: як ЗСУ вправно знищують ворога під Бахмутом

В Бахмуті протягом місяців зберігається дуже важка ситуація. Українські захисники героїчно тримають оборону міста, попри те, що ворог кидає потужні сили для його штурму.

Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон. Він зазначив, що окупанти не відчувають снарядного голоду у Бахмуті і продовжують гатити "квадратами".

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Велика проблема росіян

Військовий наголосив, що раніше вони били "квадратами" – квадратний кілометр на квадратний кілометр. Пізніше – 333 квадратні метри на 333. А тепер все змішано, але накривають дуже сильно.

У росіян зараз є велика проблема з доукомплектуванням свого особового складу. В Росії триває прихована мобілізація. І зараз ворог зазнає таких великих втрат, що не встигає поповнювати свої ряди,

– підкреслив він.

Конон пояснив, що в Росії хапають мобілізованих, десь п'ять днів вчать крокувати, а потім кидають у "м'ясорубку", де вони живуть не більше п'яти днів.

"Але, на жаль, окупантів дуже багато і їхній мобілізаційний ресурс дуже великий – приблизно 20 мільйонів. Це надто багато", – зауважив він.

Лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

Чекаємо на озброєння натівського зразка

Коли до України дійде новітнє озброєння натівського зразка, лейтенант батальйону "Свобода" впевнений, наші хлопці – професіонали своєї справи, швидко його опанують.

"Бійці з мінометної батареї нашого батальйону "Свобода" навчились з другої міни потрапляти в ціль. Для розуміння – з міномета потрібно пристріляти хоча б 5 – 7 мін. Якщо ми перемножимо на новітнє устаткування НАТО і професіоналізм наших бійців, то в окупантів немає жодних шансів", – впевнений Роман Конон.

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