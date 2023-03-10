Жива сила – єдине, на що покладаються окупанти: яким є потенціал російської армії

Аналітики американського інституту вивчення війни повідомляють, що Росії не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута. Проте окупанти виступають по інших напрямках, покладаючись на живу силу.

У березні минулого року наш противник втратив 3900 особового складу убитими і поза 900 одиниць броньованої техніки. А вже в грудні – поза 21 тисяча вбитими і в межах 300 одиниць техніки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що цифри дають зрозуміти, наскільки серйозним є момент зміщення акцентів на застосування бойової сили у цій війні.

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Кидатимуть на забій

Проте він зауважив, що у ворога ще доволі багато піхотного валу.

Що стосується низового стрілецького озброєння, то окупанти мають автоматів Калашнікова – поза 100 мільйонів, рушниць Мосіна – 37 мільйонів і навіть ППШ-41 та ППС-43 – зброї Другої світової війни – поза 8 мільйонів,

– підкреслив військовий експерт.

На його думку, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч – є.

"Дати одну таку рушницю в руки, саперну лопатку і зможуть кидати на забій. Саме це зараз відбувається під Бахмутом", – вважає Черник.

Петро Черник про військовий потенціал Росії: дивіться відео

Ознака стратегічної слабкості Росії

Західні аналітики зазначають, що росіяни перекидають свої сили з Кремінної на Вугледар.

Це є показником того, що у них немає нових сил для того, щоб штурмувати будь-яку точку на всій лінії розмежування. Якщо перекидають з одного місця на інше у зоні бойових дій, а не уводять нові підрозділи з Росії, це ознака стратегічної слабкості,

– підкреслив експерт.

Водночас він наголосив, що запас міцності в першу чергу у живій силі і стрілецькому озброєнні у них є. І все, що зараз відбувається на полі бою, є ознакою того, що Путін і вся Росія прийняли стратегію – "йти до кінця".

"Коли ця точка зламу відбудеться, дуже важко спрогнозувати. Передумови, на мій погляд, складатимуться на кінець весни – початок літа. Однак як буде в реальності – побачимо. Історія ще нам підкине такі моменти, які ми на цю хвилину не можемо побачити. Але вони обов'язково будуть", – відзначив Петро Черник.

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