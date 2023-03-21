Російські війська виходять на плато своїх можливостей у Бахмуті, – Жданов

Ситуація на Бахмутському напрямку ні на мить не перестає бути напруженою. Втім, росіяни все ж втрачають запал, яким були наділені ще на початку битви за місто.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, окупанти готові кидати на поле бою ще більше особового складу для завершення успішної операції, проте їм не буде чим воювати із ЗСУ.

Дивіться також Кремль хоче досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи: аналіз від ISW

Росіяни втрачають військову міць

Олег Жданов наголосив, що у Бахмуті ситуація залишається вкрай важкою, але гарнізон міста доволі успішно відбиває всі атаки противника.

"Доволі непогано та стабільно ми тримаємо південний фланг за містом", – пояснив він.

Втім, на північному фланзі ситуація гірша. Інколи ворог має успіхи в просуванні на декілька сотень метрів вглиб нашої території.

Якщо брати протягом останнього тижня, то скоріше за все тенденція йде до того, що російські війська виходять на плато своїх можливостей,

– прокоментував військовий експерт.

За його словами, росіяни не можуть вже нічим здивувати українську сторону.

Олег Жданов пояснив, чи залишилися сили в ворога і надалі тероризувати Бахмут: дивіться відео

У ворога не вистачає техніки та озброєння

Жданов зосередив увагу, що єдине, на що спроможні окупанти, це збільшення кількості атак. Такі дії, на жаль, можуть викликати труднощі в українських захисників.

Кинути в бій свіжі резерви – так, вони можуть, але знову ж таки тільки людські, з технікою та озброєнням у них доволі сильно напружена ситуація,

– переконаний він.

Військовий експерт розказав, що Бахмут стоїть завдяки відданій роботі ЗСУ. До того ж протягом останніх діб українським захисникам вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію в місті та на околицях.

Оборона Бахмута: головне