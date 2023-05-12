Жданов пояснив важливий прокол росіян, який допоміг Україні втримати Бахмут

Понад 10 місяців російські війська намагаються заволодіти Бахмутом. За останні кілька днів підрозділи Сил оборони України перейшли від оборони до контрнаступу на окремих ділянках.

Наші війська отримали завдання покращити тактичне положення та відсунути російські війська від траси, що веде на Костянтинівку, по якій частково відбувається забезпечення підрозділів у місті. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Російське міноборони зацікавлене у смерті вагнерівців

За його словами, однією з причин, чому російська армія зазнає поразок в Бахмуті є те, що угрупування ворога складається з різних підрозділів: регулярна армія, так зване "ополчення Донбасу" і вагнерівці.

"Під тиском 3-ї штурмової бригади підрозділи 72-ї бригади армії Росії відступили. Вони хотіли відновити своє положення, але з допомогою нашої артилерії – продовжили відступ. Вклинившись на 2 кілометри в оборону російських військ, ми отримали виступ, який загрожує лівому флангу підрозділам ворога, які штурмують саме місто", – розповів Жданов.

Олег Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео

Військовий експерт, що у російському міністерстві оборони не зацікавлені у відступі ПВК "Вагнера", адже чим більше їх там поляже, тим швидше закриється рот у їхнього ватажка Пригожина.

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