На кону сотні тисяч життів: чим загрожуватиме втрата Часового Яру

Найближчі кілька місяців гарячими напрямками залишатимуться Бахмутський у бік Часового Яру та Донецький. Зокрема, ЗСУ не можна втрачати контроль над містом Часів Яр.

Якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр, сотні тисяч цивільних мешканців потраплять під вогонь російської артилерії. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Гарячі напрямки на Сході

Роман Світан зазначив, що у напрямку Часового Яру є дві точки – Іванівське та Богданівка, де в українських захисників недостатньо боєприпасів. Найімовірніше, зараз будуть прийняті рішення щодо збільшення кількості боєприпасів, вирівнювання лінії фронту, стримування російських військ у їхньому русі у бік Часового Яру.

Втратити Часів Яр не можна. Річ у тім, що доведеться потім котитися до Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Ці 4 міста – це сотні тисяч мирних мешканців, які потраплять під російську армійську артилерію. Тому Часів Яр потрібно утримувати,

– пояснив він.

Бахмутський напрямок на Часів Яр залишиться гарячим наступні кілька місяців. Також Донецький напрямок, де росіяни намагатимуться рухатись з-під Авдіївки, Мар'їнки у бік Курахового, Карлівки та Очеретиного. Ворог спробує на 15 – 20 кілометрів відсунути лінію фронту від Донецька.

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Ситуація на лівому березі Дніпра

Полковник ЗСУ в запасі підкреслив, що ситуація в районі Кринок дуже складна. Це важкий напрямок як для російських загарбників, так і для наших Сил оборони.

Для нас лівий берег – це через річку. Поки не буде прийняте рішення про форсування Дніпра, про розгортання від тактичного до хоча б рівня оперативного плацдарму на лівому березі, росіяни намагатимуться кинути нас у Дніпро,

– сказав Світан.

Останнім часом окупанти трохи змінили тактику. Малими групами вони намагаються якось просунутись, проникнути на позиції ЗСУ.

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