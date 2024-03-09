Кліщіївку тримаємо без втрат, але штурми постійні, – комбриг 80 бригади розповів про ситуацію
Джерело:УП
Командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов розповів, що відбувається поблизу Кліщіївки. За його словами, штурми там регулярні, однак рубіж тримають без втрат.
Звільнення Кліщіївки відбулося 17 вересня 2023 року. Як розповів Еміль Ішкулов, коли ЗСУ ввійшли у населений, вони намагалися ще тиждень втримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Якщо інформацію про це одразу ж поширили у медіа, то росіяни б відреагували.
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Ситуація у Кліщіївці
У 2023 році українцям не вистачило два дні, щоб побудувати позиції у Кліщіївці, коли один з батальйонів ТРО почав поширювати інформацію про звільнення. Тоді росіяни почали штурмувати населений пункт з трьох боків, що призвело до втрати деяких спостережних пунктів. Однак ЗСУ втримали Кліщіївку і продовжують її тримати.
Росіяни постійно її штурмують, намагаються щось промацати, заходять невеликими групами – по дві – три людини. Іноді таких груп буває до десяти на день, вони намагаються продавити якийсь фланг,
– розповів Ішкулов.
Водночас завдяки колективній роботі спільно 5-ю, 93-ю, 92-ю, 28-ю бригадами усе більш-менш тримається. Як тільки відбувається якесь загострення, військові один одному допомагають, направляють скидачів або артилерію.
Однак ситуація ускладнена тим, що з осені 2022-го противник почав активно застосовувати FPV-дрони та скиди. Поблизу Кліщіївки розташований Бахмут, а у ньому – дев'ятиповерхівки, з яких можна нормально літати, контролювати, спостерігати. Саме тому захід на позицію, евакуація дуже ускладнені.
Обстановка на Донеччині
- Військові опублікували відео, на якому показали як 8 березня ЗСУ зупинили масований бронетанковий штурм у районі Кліщіївки. Всього росіяни застосували 18 одиниць броньованих машин, щоб вибити оборонців з позицій.
- Командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко наголосив, що протягом останніх двох місяців ворог активізувався на Бахмутському напрямку. Однак він не має успіху ні в напрямку Часового Яру, ні в напрямку Іванівського, ні Кліщіївки, ні Андріївки. Усі позиції зберігають ЗСУ.
- Британська розвідка зазначає, що російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року. Найближчою оперативною метою Росії, ймовірно, є захоплення Часового Яру – однак, як пишуть британці, повномасштабна атака на місто малоймовірна.