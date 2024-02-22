Понад 10 одиниць: боєць ЗСУ розповів, яку техніку росіян знищили під Бахмутом
Ситуація на фронті наразі є дуже складною. Найзапекліші бої точаться поблизу Часового Яру та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
Про це 24 Каналу розповів заступник командира штурмового батальйону 5 ОШБ ЗСУ Олексій Тарасенко, наголосивши, що ворог знову повернувся до активних наступальних дій. Попри значні втрати він не полишає спроб атакувати.
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Нестачі у живій силі та техніці немає
Протягом доби росіяни проводять активні наступальні дії. Зокрема на досить вузькій ділянці фронту західніше Бахмута.
Окупанти зазнають великих втрат. Наразі ліквідовано понад 10 одиниць бронетехніки,
– зазначив військовослужбовець.
Українським силам вдалося знищити зокрема одну БМП-3, кілька БТР-82 та основна маса ліквідованого – БМП-2.
Також росіяни почали на фронті застосовувати нову тактику – використовують баражувальні боєприпаси "Ланцет" для завдання ударів по позиціях піхоти.
Насправді масове застосування "Ланцетів" ворогом відбувалось влітку. Потім була пауза, і буквально тиждень тому ці баражувальні боєприпаси знову почали роботу. Наші піхотинці збили кілька штук. Наразі використання "Ланцетів" є епізодичним. На Бахмутському напрямку ворог в основному намагається їх застосувати проти броньованої техніки,
– пояснив Тарасенко.
Водночас попри великі втрати противника в живій силі та техніці, нестачі в них він очевидно немає. Росіяни застосовують піхоту і техніку на тих напрямках, де вже намагалися це робити. Ворог, за словамизаступник командира штурмового батальйону 5 ОШБ ЗСУ, втрачає особовий склад, бронетехніку, і все ж таки продовжує атакувати.
"Противник регулярно отримує підкріплення, і йдеться не про десятки людей, а про повнокровні батальйони, які дозволяють йому продовжувати вести наступальні дії на напрямку Часового Яру", – наголосив Олексій Тарасенко.
Росіяни продовжують зазнавати втрати на фронті
- За минулу добу загинуло 1160 окупантів. З початку повномасштабної війни російська армія залишилась без 407 тисяч бійців.
- Українським силам вдалося ліквідувати 20 лютого три роти 36 гвардійської мотострілецької бригади росіян біля села Трудівське на Донеччині. Вони вишикувались на полігоні та чекали генерал-майора Олега Мойсеєва. Однак по них було завдано удару HIMARS. Росіяни опублікували списки загиблих, в яких значаться 68 окупантів.
- Також Сили оборони 21 лютого вдарили по полігону в Херсонській області. Керівництво угруповання "Дніпро" приїхало на полігон для перевірки вогневої підготовки підрозділів, що мають знову і знову штурмувати Кринки. Внаслідок удару українських сил, було уражено близько 60 бійців.