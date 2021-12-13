Ситуація біля українсько-російського кордону залишається складною, – Міноборони

Росія продовжує вести гібридну війну, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України. Кремль демонструє свою військову силу біля кордонів та наміри її застосувати.

За інформацією Міністерства оборони України, Росія періодично перекидає та накопичує війська біля кордонів. У такий спосіб країна-агресорка намагається підтримувати напругу в регіоні й тиснути на сусідів.

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"Ситуація довкола українських кордонів залишається складною", – наголосили в Міноборони.

Ситуація на кордоні з Росією

Окрім перекидання російських підрозділів, українська розвідка фіксує постачання зброї та військової техніки до межі з Україною. Кремль передислоковує армію з районів проведення навчань, а техніку залишає.

У Міноборони переконані, що тактика Росії полягає в тиску на українську владу та керівництво інших країн. У такий спосіб Путін намагається змусити Захід до діалогу щодо важливих для себе питань.

Мовиться про відновлення повного контролю над Україною і зрив євроатлантичних прагнень нашої держави.

Провокації Кремля

Росія також перекрила майже 70% акваторії Азовського моря, аби піддати Україну провокаціям. ЗСУ готові до будь-якого сценарію та постійно обмінюються інформацією з розвідками інших країн.

Актуально Флот Росії перекрив 70% акваторії Азовського моря, – Міноборони

Підрозділи Повітряних сил також цілодобово чергують в системі протиповітряної оборони України. До моніторингу залучили понад тисячу військових та кілька сотень одиниць військової техніки для захисту об’єктів критичної інфраструктури, зокрема мостів і електростанцій.

Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій, готові захищати Україну та давати відсіч,

– наголосили в Міноборони.

Росія стягує війська до кордонів: що відомо

Наприкінці жовтня 2021 року американська та українська розвідка оприлюднили інформацію про те, що Росія стягнула до кордонів з Україною понад 90 тисяч військових.

Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на межі з Росією може бути 175 тисяч військових. Він закликав США, Велику Британію й Канаду скерувати ближче свої підрозділи.

На початку грудня німецьке видання BILD опублікувало карту потенційного нападу Росії на Україну. За цією інформацією, Володимир Путін прагне захопили дві третини нашої країни, включно з Києвом.

Росія стягує війська до кордону з Білоруссю: дивіться відео