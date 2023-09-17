Україна повертає контроль над Чорним морем: як росіяни рятують свій флот

Після ураження Силами оборони у Севастополі російського ВДК "Мінськ" він не підлягає відновленню. Водночас Росія перекинула з Чорного моря 3 свої десантні кораблі в Азовське море.

Це означає, що зараз російський флот паралізований на певній частині Чорного моря. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши що окупантам небезпечно перебувати в районі західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.

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Спробуємо дістати й там

Росіяни будуть намагатися сховатися за півостровом – з боку Новоросійська. Або ж зайти в Азовське море, щоб убезпечитись від українських засобів ураження.

Україна починає контролювати Північно-західну акваторію Чорного моря – від Криму до Одеси,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Водночас Керченську протоку росіяни намагаються контролювати і не дають туди зайти нашим безекіпажним катерам, створивши з Азовського моря "джакузі" для свого флоту.

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Туди дістати можна тільки Storm Shadow або SCALP-EG, але для цього потрібно точно знати координати великих десантних кораблів, які росіяни туди вивезли або кораблів Чорноморського флоту.

"А тому будемо раді, якщо командування Чорноморського флоту передасть нам координати стоянок цих суден, тоді ми спробуємо їх й там дістати", – зазначив Роман Світан.

Росія продовжує зазнавати втрат в Криму

В тимчасово окупованому Севастополі 13 вересня пролунали вибухи. Під ракетний обстріл потрапив судноремонтний завод. Внаслідок ударів значних уражень дістали великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен, ракетоносій "Ростов-на Дону", які перебували на заводі на ремонті.

Водночас керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що після ураження ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" "перетворились фактично на деталі". Більше ці борти не можуть повноцінно використовуватись.

Крім того, українські сили протягом майже місяця завдали нищівних ударів по російській системі ППО в Криму. 23 серпня поблизу Оленівки було ліквідовано систему С-400. А 14 вересня поруч з Євпаторією було знищено ворожий комплекс ППО "Тріумф". Удари по комплексу були завдані за допомогою безпілотників та ракет українського виробництва.