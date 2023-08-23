Росіяни граються в "морський бій": навіщо вони скидали бомби в акваторії Чорного моря

Російські окупанти заявили, що 22 серпня нібито знищили український швидкохідний катер біля острова Зміїний. Це виявилось черговим фейком ворога.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, чому росіяни активізувались у Чорному морі.

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"Під тиском санкцій до комп'ютерних ігор в них уже доступу немає, тому вони намагаються там грати в "морський бій". Наші катери всі в строю, а їм постійно щось мариться в акваторії Чорного моря", – зазначила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео 24 Каналу

Так, окупанти таки "зронили" одну керовану авіабомбу біля Зміїного і втекли якомога далі – дуже переймалися за свої літаки, оскільки їхня ППО туди не досягає.

Яка ситуація в Чорному морі

"Тепер в акваторії Чорного моря корабельне угруповання стало тримається в кількості 10 одиниць. Продовжують тримати два ракетоносії – надводний і підводний", – додала Гуменюк.

Це свідчить про те, що ракетна загроза зберігається. Важливо не втрачати пильності не лише напередодні свят, як-от День Незалежності, а постійно.

Крім того, росіяни завели два кораблі в акваторію Азовського моря. Один з них стоїть у Маріупольському порту для імітації розгортання якоїсь бази.

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