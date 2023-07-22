Справжня небезпека, – Черник назвав найбільшу підлість, на яку може піти Росія в Чорному морі

Росія відмовилась продовжувати зернову угоду та відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря. Це може загрожувати не лише ракетними ударами по цивільних суднах.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, країна-агресорка може піти на велику підлість.

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"Для мене найбільший страх – це мінна загроза. Є буйкові міни, які розташовані буквально за кілька метрів під поверхнею, – їх практично неможливо побачити цивільному судну", – розповів Черник.

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Росіяни можуть розмістити ці міни за допомогою підводних човнів класу "Варшавянка". У разі детонації вони очікувано звинуватять Україну.

Також зберігається ракетна загроза

"Якщо ракета прилетить у якесь цивільне судно, то це вже кардинально міняє всю геополітику. Одна річ – бити по території України, а інша – якщо в нейтральних водах відбудеться атака", – наголосив Черник.

Однак у разі такого інциденту наші союзники мають потенціал, щоб організовувати та захищати конвої.

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