Ситуація на Донбасі дуже складна, потрібен час, щоб її переломити, – Зеленський
Росія кинула усю потужність своєї армії на Донбас. Наразі ситуація на Донецькому напрямку дуже складна, потрібен час та героїзм, аби переламати перевагу російських окупантів у техніці та озброєнні.
Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 лютого, повідомляє 24 канал
Увага Понад 1000 деокупованих населених пунктів: про що говорив Зеленський у новому зверненні
Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Для наступу росіяни кинули на цей напрямок усю потугу армії, яка у них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєверодонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але у перехоплених розмовах ми чуємо, що окупанти прекрасно усвідомлюють, що ця війна для Росії немає сенсу, і що стратегічно Росія немає шансів,
– зазначив Зеленський.
Однак, за словами Зеленського, потрібен час і дуже багато зусиль народу, щоб переломити перевагу росіян у техніці та озброєнні.
Дивіться звернення Володимира Зеленського: