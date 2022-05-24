Ситуація на Донбасі дуже складна, потрібен час, щоб її переломити, – Зеленський

Росія кинула усю потужність своєї армії на Донбас. Наразі ситуація на Донецькому напрямку дуже складна, потрібен час та героїзм, аби переламати перевагу російських окупантів у техніці та озброєнні.

Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 лютого, повідомляє 24 канал

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Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Для наступу росіяни кинули на цей напрямок усю потугу армії, яка у них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєверодонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але у перехоплених розмовах ми чуємо, що окупанти прекрасно усвідомлюють, що ця війна для Росії немає сенсу, і що стратегічно Росія немає шансів,

– зазначив Зеленський.

Однак, за словами Зеленського, потрібен час і дуже багато зусиль народу, щоб переломити перевагу росіян у техніці та озброєнні.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: