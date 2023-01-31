Росіяни намагаються атакувати, щоб реалізувати хоча б якийсь план Путіна, – полковник ЗСУ

За повідомленням Генштабу України окупанти намагаються наступати на 4 напрямках фронту: Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та поблизу Вугледару.

Армія ворога мріє реалізувати бодай якісь плани Владіміра Путіна – хоча б вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов. Він зазначив, що українська армія зараз на цих ділянках фронту перебуває в обороні.

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Армія має отримати резерв на 4 тижні

На думку полковника ЗСУ, очевидно, щоб стався український контрнаступ, ми повинні отримати достатню кількість ресурсів, Для того, щоб його не тільки розпочати, але й ефективно провести та вийти на визначенні рубежі та позиції і звільнити територію України.

Звісно, щоб ця військова операція була найбільш ефективною, українська армія має отримати ресурси та резерви щонайменше на 4 тижні активних бойових дій – боєприпаси, пальне та інші складові військової логістики,

– наголосив Селезньов.

Він підкреслив, якби ми все це мали, то контрнаступ би вже тривав.

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ЗСУ ефективно знищує ворогів

Полковник ЗСУ вважає, що Путін намагається скористатися цією "нагодою" і атакує, де тільки може.

Путін – символіст, і йому потрібно буде звітувати 24 лютого 2023 року, а що ж було зроблено протягом року "триденної кампанії" так званої спеціальної військової операції. Тому і кидають путінські генерали щодня у топку війни нові партії російських "чмобіків". І вони швидко перетворюються на попіл,

– зауважив він.

За його словами ворог має не так багато територіальних надбань. Але тут мовиться не про недолугість путінської армії, а про мужність, героїзм, звитягу українських воїнів.

"Вони, навіть знаходячись на оборонних позиціях проти сил ворога, що переважають, все одно ці позиції тримають, ефективно знищують окупантів. І щоденне зведення генерального штабу щодо втрат путінської армії є тому яскравим свідченням", – резюмував Владислав Селезньов.

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