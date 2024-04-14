Досі не можуть пройти другу лінію: Світан оцінив якість фортифікації ЗСУ на Донбасі
Алєксандр Лукашенко заявив, що вступ Білорусі у війну в Україні на сьогодні не вплинув би на її хід. Він наголосив, що зараз Україна потужно укріпила кордон з Білоруссю, "замінувавши" та "забетонувавши" його. Також тут зосереджено 120-тисячне українське військо.
Проте перед початком повномасштабного вторгнення цей напрямок не мав відповідних укріплень, що дозволило ворогу перетнути кордон з Білоруссю і дійти до Бучі та Гостомеля. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, яким був би наступ росіян у лютому 2022 року.
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Тоді б такого не було
Полковник запасу ЗСУ впевнений, що якби фортифікаційні споруди були розгорнуті на лінії кордону з Білоруссю до повномасштабного вторгнення, не було самого вторгнення.
Є певні моменти, які прораховуються. Росіяни б просто не планували заходження на територію України з боку Білорусі,
– зауважив він..
У такому разі окупанти, на думку військового експерта, рухались би з боку Донбасу. Там українські сили відбудували не одну лінія оборони, а три. Росіяни досі не можуть дійти до другої лінії оборони – до Карлівки та Курахового. Третя лінія в районі Покровська та Добропілля.
"Тоді б не було як такого широкомасштабного вторгнення. Були б бойові дії на Донбасі зі спробою вийти на сухопутний коридор та захопити його", – пояснив Роман Світан.
Що відбувається на Донецькому напрямку: дивіться на картіЗверніть увагу! Алєксандр Лукашенко, пояснюючи, чому Білорусь не вступає у війну з Україною, зазначив, що це "нічого б не дало". Мовляв, кордон з Білоруссю забарикадований так потужно, що білоруські війська навіть не зможуть до нього підійти. За його словами, "кордон повністю замінований і забетонований" і тут сконцентровано 120 тисяч українських військових. Також Лукашенко чомусь припустив, що Україна планує поставити на кордоні з Білоруссю французьких військових.
Ситуація у Донецькі області
- У Міноборони повідомили, що проти ночі 13 квітня росіяни прорвалися на північну околицю села Богданівка в Донецькій області. Проте інформація про те, що нібито цей населений пункт окупований ворогом, є неправдивою. Богданівка перебуває під контролем Сил оборони.
- Також ширилась інформація, що буцімто противник зайшов на околиці Часового Яру. Командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко спростував ці дані.
- Він зазначив, що росіяни діють, як раніше, – в Бахмуті та Авдіївці. На його думку, найближчим часом ворог не матиме можливості окупувати Часів Яр.