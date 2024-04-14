Досі не можуть пройти другу лінію: Світан оцінив якість фортифікації ЗСУ на Донбасі

Алєксандр Лукашенко заявив, що вступ Білорусі у війну в Україні на сьогодні не вплинув би на її хід. Він наголосив, що зараз Україна потужно укріпила кордон з Білоруссю, "замінувавши" та "забетонувавши" його. Також тут зосереджено 120-тисячне українське військо.

Проте перед початком повномасштабного вторгнення цей напрямок не мав відповідних укріплень, що дозволило ворогу перетнути кордон з Білоруссю і дійти до Бучі та Гостомеля. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, яким був би наступ росіян у лютому 2022 року.

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Тоді б такого не було

Полковник запасу ЗСУ впевнений, що якби фортифікаційні споруди були розгорнуті на лінії кордону з Білоруссю до повномасштабного вторгнення, не було самого вторгнення.

Є певні моменти, які прораховуються. Росіяни б просто не планували заходження на територію України з боку Білорусі,

– зауважив він..

У такому разі окупанти, на думку військового експерта, рухались би з боку Донбасу. Там українські сили відбудували не одну лінія оборони, а три. Росіяни досі не можуть дійти до другої лінії оборони – до Карлівки та Курахового. Третя лінія в районі Покровська та Добропілля.

"Тоді б не було як такого широкомасштабного вторгнення. Були б бойові дії на Донбасі зі спробою вийти на сухопутний коридор та захопити його", – пояснив Роман Світан.

Що відбувається на Донецькому напрямку: дивіться на карті

Ситуація у Донецькі області

У Міноборони повідомили, що проти ночі 13 квітня росіяни прорвалися на північну околицю села Богданівка в Донецькій області. Проте інформація про те, що нібито цей населений пункт окупований ворогом, є неправдивою. Богданівка перебуває під контролем Сил оборони.

Також ширилась інформація, що буцімто противник зайшов на околиці Часового Яру. Командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко спростував ці дані.

Він зазначив, що росіяни діють, як раніше, – в Бахмуті та Авдіївці. На його думку, найближчим часом ворог не матиме можливості окупувати Часів Яр.