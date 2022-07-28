Спроби просунутися біля Соледару завершились для окупантів провалом

російські окупанти не залишають спроб захопити нові українські території. Однак наші військові не дають їм цього зробити.

Як росіяни провалили штурм

Вороже військо хотіло покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 28 липня.

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Для цього росіяни вели штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут, Миронівський – Семигір'я. Усі намагання були марними – українські воїни відбили противника та змусили відступити.

Провальною для путінських солдатів була і спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар.

На жаль, частковий усіх загарбники мають на напрямку Відродження – Вершина. Зараз вони закріплюються біля населеного пункту Вершина.

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