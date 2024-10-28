Окупанти рвуться на один напрямок, Путін публічно зганьбився: огляд найважливішого за тиждень

Російським загарбникам вдалося окупувати Левадне на Запоріжжі, що наближає їх до кордонів Дніпропетровської області. У Росії пройшов саміт БРІКС, де Владімір Путін зганьбився на весь світ, а залучення військових з КНДР може обернутися проблемою для Кремля.

Більше про найважливіші події тижня в Україні та світі – читайте в огляді експертів на 24 Каналі.

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Окупанти наближаються до Дніпропетровщини

Російські загарбники окупували Левадне, що у Запорізькій області. Утім, це не свідчить про спроби ворога організувати зараз наступ на Запоріжжя. Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко пояснив, що це село розташоване далеко по лінії фронту від самого Запоріжжя, але наближає росіян до кордонів Дніпропетровської області.

"Це не наступ на Запоріжжя, це вихід до кордонів Дніпропетровської області, бо туди найближче саме в цьому напрямку. Якщо ми кажемо про те, що росіяни поставили собі політичну ціль прозвітувати, що вони вийшли на кордони цієї області, то зробити це ближче саме тут", – зазначив Лишенко.

Загалом експерти сходяться на думці, що нині немає безпосередньої загрози наступу на Запоріжжя, адже Росія не має достатньо резервів для масштабних наступальних дій у цьому напрямку. І хоча військовий експерт Петро Черник повністю не відкидає таку можливість, він наголошує на 2 важливих фактора:

повідомлення про можливий наступ на Запоріжжя можуть бути частиною ІПСО Росії, щоб залякати нас і відвернути увагу;

наближається сезон дощів, що ускладнює просування.

"Щойно розпочнуться дощі, то ні про яку велику проривну операцію говорити не доведеться. Хоча черговий акт божевілля окупантів все ж можливий", – висловися Черник.

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Ворог готується форсувати Оскіл

На Куп'янському напрямку росіяни намагаються захопити лівобережжя річки Оскіл, а село Кругляківка – це найбільш приманлива для них ділянка. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив, що, імовірно, противник намагатиметься закріпитися на цьому виступі й вийти на Куп'янськ-Вузловий, щоб підготуватися до форсування Осколу.

Утім, це не означає, що росіянам вдасться реалізувати такий задум, адже форсування річки – складне завдання.

Сьогодні з урахуванням різних безпілотних засобів, які допомагають завдавати високоточних уражень, форсування такої прудкої річки як Оскіл для противника може бути завданням, яке він не виконає навіть за наявності достатньої кількості сил та засобів,

– сказав військовий.

Де розташована Кругляківка, яка важлива росіянам: дивіться на карті

Чим для Путіна може обернутися залучення військ КНДР на фронті

Владімір Путін випросив живу силу у північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Нині відомо про 10 – 12 тисяч військових КНДР, які невдовзі можуть опинитися в Україні. Навколо північнокорейських солдатів є безліч стереотипів, але керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що робити висновки щодо їхньої підготовки зможемо, після того, як побачимо на полі бою.

Мусієнко, як і інші експерти, підкреслив, що 10 – 12 тисяч солдатів КНДР не зможуть стратегічно змінити хід боїв на фронті.

Звичайно, 12 тисяч північнокорейських військових не зможуть стратегічно змінити хід ведення бойових дій, як не змінили снаряди та ракети з КНДР. Водночас на певних ділянках фронту північнокорейці можуть тактично посилити угрупування російських військ,

– сказав Мусієнко.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зауважив, що, з огляду на щоденні втрати окупантів, такої кількості північнокорейських військових Росії вистачить на 2 – 3 тижні. Але сам початок використання країною-агресоркою північнокорейських військ – це серйозний сигнал.

На думку Лакійчука, проблемою може стати, якщо Путіну та Кім Чен Ину у перспективі вдасться масштабувати досвід залучення військ до 100 – 300 тисяч.

Попри це думки експертів збігаються у тому, що залучення військ КНДР може обернутися насамперед проблемою для кремлівського диктатора, ніж вигодою на полі бою, серед основних:

публіцист Ростислав Мурзагулов назвав дії Путіна "вистрілом собі в коліно" та переконаний, що це зіграє проти Росії. По-перше, це привід Південній Кореї почати повноцінно допомагати Україні. По-друге, створює прецедент щодо залучення військ інших держав у війні Росії проти України;

назвав дії Путіна "вистрілом собі в коліно" та переконаний, що це зіграє проти Росії. По-перше, це привід Південній Кореї почати повноцінно допомагати Україні. По-друге, створює прецедент щодо залучення військ інших держав у війні Росії проти України; ексочільник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав пояснив, що Росії буде складно залучати до операції військових з КНДР через мовний бар'єр. Так, попри те, що з ними будуть перекладачі та зв'язківці – для фронту це серйозна проблема;

пояснив, що Росії буде складно залучати до операції військових з КНДР через мовний бар'єр. Так, попри те, що з ними будуть перекладачі та зв'язківці – для фронту це серйозна проблема; військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що така співпраця Росії з КНДР може викликати роздратування Китаю, адже це прямо суперечить заявам Сі Цзіньпіна про недопущення ескалації.

Скандал з МСЕК у розпалі

У жовтні в Україні розгорівся скандал з фіктивними інвалідностями. На тлі цих скандалів президент Володимир Зеленський наказав ліквідувати МСЕК до кінця року, а генпрокурор Андрій Костін минулого тижня подав у відставку. Проте нардеп Ярослав Юрчишин переконаний, що одних звільнень замало.

Так, на його думку, наразі необхідно провести перевірки в самій прокуратурі по всій системі, адже схема уникнення мобілізації, ймовірно, працювала не лише в Хмельницькій області.

Якщо розслідування покаже, що були випадки інформування, зокрема, керівництва прокуратури про такі явища, але належної реакції не було, то мають бути не лише звільнення, а й відповідальність, згідно з кримінальним кодексом,

– наголосив Юрчишин.

Крім того, має бути зміна підходів у роботі відомств на більш прозорі та конкурентні.

Юрчишин про скандал з МСЕК: дивіться відео

Водночас юрист-аналітик Андрій Вігірінський підкреслив, що такі корупційні скандали впливають на допомогу від Заходу, адже партнери можуть ускладнювати процедури її отримання та висувати умови для надання.

Яка хитрість є щодо тисячі від Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що з 1 грудня кожен українець зможе отримати одну тисячу гривень, яку можна буде витратити на українські товари та послуги. Ця ініціатива президента отримала неоднозначні відгуки від українців, адже частина громадян вважає, що ці кошти краще спрямувати на підтримку армії.

Утім, ці кошти надійшли із зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, тому їх не можна витрачати на фінансування армії чи ВПК. Також економіст і член ради НБУ Василь Фурман переконаний, що кошти, які витрачаються у нашій державі на підтримку українського виробника, є завжди зі знаком "плюс".

Це матиме позитивний ефект для української економіки, а також загалом – це підтримка українців в умовах війни. Особисто я підтримую такі заходи й виступаю за те, щоб було більше програм, які можуть розширювати підтримку українських виробників, яким це дуже потрібно в час війни,

– зазначив економіст.

Зауважимо, що цю допомогу українці зможуть витратити протягом зими 2024 року на:

комунальні послуги;

квитки Укрзалізниці;

лікарські засоби;

книжки;

культурні послуги;

донати.

Водночас політолог Олексій Буряченко вказав на цікавий нюанс щодо цієї ініціативи президента. За його словами, Україна має невикористаний залишок коштів, якими міжнародні донори фінансують нашу соціальну сферу. Якщо ж до кінця 2024 року їх не використати, то треба буде повернути назад.

"Яка тут хитрість? У нас є залишок цих грошей міжнародних донорів до кінця року. Використати їх на допомогу військовим ми не можемо, але якщо ми роздамо їх людям, то це вже будуть їхні кошти. У цьому випадку вони, як отримувачі цих коштів, можуть допомогти армії та задонатити на ЗСУ", – пояснив політолог.

Путін зганьбився на саміті БРІКС

Упродовж 20 – 22 жовтня у російській Казані пройшов саміт БРІКС. Владімір Путін хотів би, щоб БРІКС стала так званим "новим НАТО", утім цій мрії диктатора, як і іншим щодо саміту, не вдалося справдитися.

Зокрема, як зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, нереальною виявилася ідея Росії створити єдину грошову одиницю спільно з Іраном, Індією, Китаєм та Саудівською Аравією, адже банківські системи арабських країн мають зовсім інший підхід.

За його словами, це питання вже навіть зняли з порядку денного й ніхто не говорить про це серйозно, окрім як самого Владіміра Путіна, Дмітрія Мєдвєдєва та загалом російських пропагандистів.

"Це все залишилося винятково в заявах, піарі та якихось лякалках. Нічого подібного не відбувається", – зауважив російський опозиційний журналіст.

Що таке БРІКС Насамперед це фінансовий союз, завданням якого був нібито "захист" світової торгівлі від диктату долара та євро.



Членами БРІКС є Китай, Індія, Росія, Бразилія, ПАР, Єгипет, Ефіопія, ОАЕ та Іран. Також є 15 країн, які подали заяву на вступ до альянсу. Ще 17 країн висловили зацікавленість до приєднання до БРІКС.

Військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що саміт БРІКС став провальним для Росії. За його словами, Путін "опинився по коліна в багнюці", а занурили його туди справжні господарі організації – Китай та Індія. Так, Путіну не те що не вдалося реалізувати свої мрії, він втратив те, що мав.

Путін втратив навіть те, що мав. Усі бульбашки, надуті до цього, лопнули. Тому на цьому саміті БРІКС можна поставити хрест, за Путіна забули,

– резюмував Роман Світан.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков переконаний, що якщо саміт БРІКС закінчився для Путіна і не провалом, то просто нічим. Так, диктатор намагався продемонструвати, що війна в Україні їм потрібна, але інші країни просто відхрестилися від цього.

Гудков про саміт БРІКС: дивіться відео

Водночас прем'єр Індії Нарендра Моді й узагалі сказав очільнику Кремля, що той якомога швидше має закінчити "конфлікт" в Україні та прагнути до встановлення миру. Також Індія не підтримала Путіна у перетворенні БРІКС на антиамериканську організацію.

"Загалом саміт закінчився "пшиком". Не можна сказати, що він був провальним, для Путіна це й узагалі був бенефіс. До нього приїхав і товариш Сі Цзіньпін, і добрий дядечко Моді, й інші лідери, а Росія нібито може впливати на міжнародні ринки. Але ділом це не було підтверджено", – підсумував опозиціонер.