Росія перекидає військових і техніку з Луганська на Куп'янський напрямок для наступу, – "Атеш"
Джерело:"Атеш"
Агресор активно перекидає свою техніку й особовий склад з Луганська на Куп'янський напрямок. Відповідні переміщення вже фіксують партизани.
Відповідні кадри оприлюднили в мережі. На них видно ворожу військову техніку з позначками "Z" і "V".
Читайте також Ворог може накопичувати сили: боєць ЗСУ пояснив складнощі Куп'янського напрямку
Агресор перекидає техніку й особовий склад
Агенти "Атеш" проводять систематичне спостереження за російськими загарбниками в тимчасово окупованому Луганську.
Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу збройних сил Росії для наступу на Куп'янському напрямі,
– підкреслили учасники руху.
Партизани активно діють у Луганську. Так, "Атеш" повідомляє про безліч успішних диверсій щодо російської техніки за минулий тиждень. Зокрема, 3 Урали, 2 автоцистерни та 3 автобуси окупанти більше не зможуть використати за призначенням.
Агенти "Атеш" роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту,
– наголосили партизани.
Зверніть увагу Росія втратила 1380 військових за добу: рекордні втрати ворога на 20 жовтня
Окупанти активно переміщають техніку й особовий склад: дивіться відео
Дивіться також Перемога України, ядерні удари чи холодна війна: в ЄС назвали 4 можливі сценарії майбутнього
Яка ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили понад 30 ворожих атак. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.
- 16 жовтня командувач Сухопутних військ повідомив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку суттєво загострилася. Окупанти суттєво активізувалися й поновили спроби штурмувати українські позиції.
- Загарбники хочуть прорвати нашу оборону. Однак, завдяки підрозділам ЗСУ, ворогу не вдасться виконати свій план, підкреслив Олександр Сирський.
- Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, що противник зосередив близько 15 – 17 рот саме на Куп'янському напрямку.