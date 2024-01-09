Росіяни наступатимуть до виборів: офіцер ЗСУ пояснив, яка ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається складною. Російські окупанти далі тиснуть на східних напрямках, намагаючись досягнути якогось результату до переобрання Владіміра Путіна.

Офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець окреслив 24 Каналу ситуацію на фронті. За його словами, найгарячішими залишаються ті самі напрямки – Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський та Авдіївський.

До вашої уваги Росіяни активізували наступ на фронті попри погоду: карта фронту 9 січня

"Очевидно, що наступальні дії російських збройних сил триватимуть як мінімум до завершення президентської кампанії в Росії. Чому так – Путіну потрібно показувати результат, показувати, що він президент країни, що воює", – наголосив Березовець.

Росіяни намагаються проводити ротацію

Президентські вибори в Росії відбудуться 15 – 17 березня 2024 року.

Окупанти здійснюють ротаційні заходи, але стикаються з проблемами. Щоб залучати новобранців до збройних сил, ворог змушений вдаватись до нетривіальних способів, як-от підкидання наркотиків або зброї.

Потім їм дають вибір: або їхати в колонію, або підписати контракт зі збройними силами,

– зазначив Березовець.

Крім того, у лавах російських окупантів посилилось дезертирство. Лише за останній час у Росії порушили 5 тисяч справ.

Ситуація на Сході: останні новини

Росіяни намагаються наступати на Бахмутському напрямку, але без особливих успіхів. Вони перекинули з Півдня добровольчі підрозділи, що не допомогло.

Окупанти знову активізувались на Авдіївському напрямку. Там помітили нові підрозділи "Шторм V", які сформували з колишніх вагнерівців.

Ворог далі намагається прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Але захисники ефективно протидіють загарбникам.