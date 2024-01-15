Росіяни почали залучати десантні бригади на Запоріжжі: чим це загрожує для них

Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни готують нові десантно-штурмові бригади з акцентом на десантування в близькому тилу України. І буцімто така бригада вже діє на Запорізькому напрямку. Але малоймовірно, що вони зможуть здійснювати такі операції.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що десантування за лінією бойового зіткнення в тилу України – це надзвичайно малоймовірно.

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Чому це дивна ідея

Як наголосив Селезньов, на початку повномасштабної війни окупанти вже намагалися провести висадку десанту в Гостомелі. Тоді вони залучили кілька десятків гелікоптерів. Ці підрозділи мали захопити аеродром, після чого туди прилетіли Іл-76 з особовим складом та технікою. Але українські захисники успішно відбили атаку підрозділів окупантів.

Зараз Сили оборони України ретельно ведуть розвідку повітряного простору як на території нашої країни, так і над територіями, які межують з нашою країною. Є відповідні вогневі засоби та ресурси як на півночі, так і на півдні,

– сказав Селезньов.

Якщо окупанти спробують реалізувати цей задум, то ворожі вертольоти з десантом будуть дуже швидко знищені. Попри це, росіяни дійсно можуть планувати таку операцію і готуватися до неї.

В будь-якому випадку такі плани можуть бути в росіян. Вони шукають будь-які шляхи та можливості, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Але наш Генеральний штаб відстежує всі рухи та дії ворога і готує протидію,

– наголосив Селезньов.

Втрати Росії у війні: коротко